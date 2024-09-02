Кита-шпиона нашла экологическая организация. Причина смерти пока неизвестна.

Кит-шпион по имени Хвалдимир (Hvaldimir) мертв. Его обнаружил глава экологической организации Marine Mind Себастьян Стрэнд. В субботу, 31 августа, он обнаружил всплывшую белуху в море у юго-западного побережья Норвегии. Хвалдимир — белуха, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста.







Гибель морского млекопитающего газете VG подтвердил представитель администрации порта в Ставангере. Причина смерти неизвестна, сказал Стрэнд. Первоначальный осмотр не выявил никаких видимых повреждений. Труп кита доставили в специальное учреждение, и теперь вскрытие должно внести ясность в причинах смерти.

Впервые кита заметили в Норвегии в 2019 году. Норвежцы назвали его «Хвалдимир» (Hvaldimir) — «Hval» по-норвежски означает «кит», окончание «dimir» — намек на его предполагаемую связь с Россией.

Норвежское управление рыболовства тогда предположило, что он проходил некую специальную подготовку в ВМФ России. Биологам удалось снять с белухи шлейку для крепления камеры. Однако назначение и происхождение оборудования до сих пор неясно. Москва никогда официально не комментировала эти предположения.

И Советский Союз, и Соединенные Штаты использовали дельфинов во время холодной войны. Морских млекопитающих обучили обнаруживать подводные лодки и мины, а также распознавать подозрительные объекты или людей вблизи портов и кораблей.