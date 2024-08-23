Несмотря на умеренную цену, эквивалентную $90 000, Avatr 012 предлагает роскошный дизайн.

Китайский электромобиль Avatr 012, стоимостью примерно $90 000, не является самым дешевым на рынке, но до стоимости автомобиля премиум-класса ему еще далеко. Тем не менее производитель хочет предложить роскошный дизайн и специально нанял дизайнера Кима Джонса, который также работает с модными брендами Fendi и Dior.

Avatr 012. Фото: Avatr Джонсу разрешили действовать на своё усмотрение, проектируя интерьер авто. Сиденья обтянуты кожей наппа, а на подголовниках можно увидеть логотип дизайнера. Если купить один из электромобилей, выпущенных ограниченным тиражом в 700 экземпляров, то также в подарок прилагается сумочка Dior стоимостью почти $3 000. Это означает, что цена в итоге за всё составит $87 000.

Сумка с индивидуальным дизайном. Фото: Dior

Уже есть известный владелец первого Avatr 012. Один экземпляр был вручен китайской теннисистке На Ли, выигравшей Открытый чемпионат Франции в 2011 году и Открытый чемпионат Австралии в 2014 году.

Над автомобилем Avatr работал дизайнер Ким Джонс. Фото: Avatr Avatr 012 — это дальнейшее развитие Avatr 12, стоимость которого составляет от $35 000 до $50 000.

Длина Avatr 012 составляет 5 метров, а ширина — 2 метра. Колесная база составляет чуть более 3 метров. Аккумулятор от CATL заряжается от 30 до 80 процентов за 10 минут. Автомобиль оснащен двумя электромоторами: передний двигатель развивает мощность 261 л.с., задний, как сообщается, имеет мощность более 300 л.с. Заявленная дальность хода — 650 километров.

Электромобиль доступен только в одном цвете. Передняя часть оснащена двумя С-образными фарами, в которых всего установлено 10 500 светодиодов наружного освещения.

В центре решетки расположен лидар, который может автоматически открываться и закрываться для рассеивания тепла и всасывания воздуха. Для системы помощи водителю от Huawei в бампере установлены два дополнительных лидара.

Фото: Avatr

Интерьер кабины выполнен в желтых, оранжевых и коричневых тонах. В качестве автомобильного ПО используется HarmonyOS 4 от Huawei. Рулевое колесо имеет восьмиугольную форму и может быть оснащено персонализированным логотипом.

Фото: Avatr

В автомобиле очень мало физических кнопок. Информационно-развлекательная система в основном управляется через центральный сенсорный экран. По бокам также расположены два экрана меньшего размера, которые служат цифровыми наружными зеркалами.

Фото: Avatr

Еще одна изюминка — дизайн потолка автомобиля, вдохновленный звездной ночью. На заднем сиденье также есть 2 отдельных места, разделенных подлокотником посередине. При желании пассажиры также могут вытащить из крыши автомобиля дисплей, на котором можно будет проигрывать фильмы.