Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Лимитированный электромобиль Avatr 012 поставляется с сумкой Dior
Несмотря на умеренную цену, эквивалентную $90 000, Avatr 012 предлагает роскошный дизайн.

Китайский электромобиль Avatr 012, стоимостью примерно $90 000, не является самым дешевым на рынке, но до стоимости автомобиля премиум-класса ему еще далеко. Тем не менее производитель хочет предложить роскошный дизайн и специально нанял дизайнера Кима Джонса, который также работает с модными брендами Fendi и Dior.
Avatr 012. Фото: Avatr Джонсу разрешили действовать на своё усмотрение, проектируя интерьер авто. Сиденья обтянуты кожей наппа, а на подголовниках можно увидеть логотип дизайнера. Если купить один из электромобилей, выпущенных ограниченным тиражом в 700 экземпляров, то также в подарок прилагается сумочка Dior стоимостью почти $3 000. Это означает, что цена в итоге за всё составит $87 000.
Сумка с индивидуальным дизайном. Фото: Dior
Уже есть известный владелец первого Avatr 012. Один экземпляр был вручен китайской теннисистке На Ли, выигравшей Открытый чемпионат Франции в 2011 году и Открытый чемпионат Австралии в 2014 году.
Над автомобилем Avatr работал дизайнер Ким Джонс. Фото: Avatr Avatr 012 — это дальнейшее развитие Avatr 12, стоимость которого составляет от $35 000 до $50 000.
Длина Avatr 012 составляет 5 метров, а ширина — 2 метра. Колесная база составляет чуть более 3 метров. Аккумулятор от CATL заряжается от 30 до 80 процентов за 10 минут. Автомобиль оснащен двумя электромоторами: передний двигатель развивает мощность 261 л.с., задний, как сообщается, имеет мощность более 300 л.с. Заявленная дальность хода — 650 километров.

Электромобиль доступен только в одном цвете. Передняя часть оснащена двумя С-образными фарами, в которых всего установлено 10 500 светодиодов наружного освещения.

В центре решетки расположен лидар, который может автоматически открываться и закрываться для рассеивания тепла и всасывания воздуха. Для системы помощи водителю от Huawei в бампере установлены два дополнительных лидара.
Фото: Avatr 
Интерьер кабины выполнен в желтых, оранжевых и коричневых тонах. В качестве автомобильного ПО используется HarmonyOS 4 от Huawei. Рулевое колесо имеет восьмиугольную форму и может быть оснащено персонализированным логотипом.
Фото: Avatr 
В автомобиле очень мало физических кнопок. Информационно-развлекательная система в основном управляется через центральный сенсорный экран. По бокам также расположены два экрана меньшего размера, которые служат цифровыми наружными зеркалами.
Фото: Avatr 
Еще одна изюминка — дизайн потолка автомобиля, вдохновленный звездной ночью. На заднем сиденье также есть 2 отдельных места, разделенных подлокотником посередине. При желании пассажиры также могут вытащить из крыши автомобиля дисплей, на котором можно будет проигрывать фильмы.

#электромобиль #dior #avatr 012 #автомобиля
+
Написать комментарий (0)
Компания Kia прекратила продажи модели e-Soul на немецком рынке
Wuling Motors выпустила Hongguang Mini EV 215km Youth Edition — третье поколение бестселлера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
3
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
6
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
3
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Великобритания запустила свой первый спутник-шпион Tyche
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
15
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
89
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
10
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16

Сейчас обсуждают

Garthar
02:57
Сокет там не гнется если ставить нормальный охлад с задней стенкой. На нормальных матерях не гнется даже со стоковым охладом. Проблемы обычно возникают на достаточно бюджетных мамках в которые "интузи...
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Garthar
02:48
Как показала практика, лучший корпус для охлаждения это доска к которой прикручена материнка и повешана на стенку. Такой вариант дает наилучшее охлаждение из всех возможных и пыль внутри доски тоже не...
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
dukenukemnever
02:27
Почему мне в гугл новости всегда пихают недоновости от этого дурачка? xD
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
NoName
01:45
Так буст есть и огромный ,а проблемы кривой швиндовс ,которая не может без танцев с бубном и чемоданов денег показать нормальную производительность это уже другое ,да и то обещали исправить
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
Антон Филимонов
00:46
да тут весь системник так-то хлам
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Колючка
00:45
Объясните ему уже, что заглот пишет статьи тупо для количества, заработать 300 рублей, на качество и рациональность материала ему плевать. Нет, всё-таки АМД - это диагноз.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:45
За 850к комп с восьмиядерником))))))
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:44
Зачем? нада корпус за оверпрайс бесполезный взять.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Колючка
00:40
Нельзя ли придумать уже более взрослых шуток, хохмы уровня 5 класса уже не канают.
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Антон Филимонов
00:39
Кстати если уж придираться и думать про комплектуху.... брать водянку, которая вероятнее всего не сможет вытащить 14900к в пл2....это сильно...для компа за 850к)))
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем