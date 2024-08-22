Новая недорогая крылатая ракета компании Ares Industries будет использоваться против кораблей противника.

Американская компания Ares Industries, названная в честь греческого бога войны, была основана лишь в мае 2024 года. Сообщается, что уже начались летные испытания компактных и недорогих крылатых ракет производителя.

Ракеты разрабатываются в первую очередь для использования против кораблей и, по словам Ares, будут «в 10 раз меньше и в 10 раз дешевле», чем нынешние модели.

Так компания Ares Industries представляет себе противокорабельную ракету. Фото: Ares Industries

Противокорабельные ракеты в настоящее время весят более тонны и стоят несколько миллионов долларов каждая. Ares планирует продать свои ракеты за 300 000 долларов за единицу.

Проект привлек интерес калифорнийского стартап-центра Y Combinator, который уже помог выйти на новый уровень таким компаниям, как Airbnb, Reddit и Dropbox. Это первая оборонная компания, получившая поддержку инкубатора.

Ares Industries подробно рассказывает о своих разработках в пресс-релизе. Все лето было потрачено на постройку нескольких прототипов и их испытания в пустыне Мохаве. Уже готовятся поставки работоспособных ракет первым клиентам к середине 2025 года.

Испытания уже проводились в пустыне Мохаве. Фото: Y Combinator Фото: Y Combinator

По словам Ares, крылатые ракеты должны быть совместимы с существующими стартовыми платформами и двигаться с высокой дозвуковой скоростью (скорость звука — около 1200 км/ч). Разработчики хотят сконцентрироваться на наземных и корабельных вариантах, то есть тех, которые стартуют с транспортных средств или боевых кораблей.

В будущем также появятся бортовые версии и варианты с большей дальностью полета. Ares не предоставляет никакой информации о дальности действия первой версии, лишь заявляя, что она составляет «несколько сотен миль» (то есть не менее 322 километров).

На рендере компании показаны противокорабельные ракеты, похожие на AGM-158C LRASM компании Lockheed Martin.

Противокорабельные ракеты дальнего действия (LRASM) обладают характеристиками малозаметности. Отдельные крылатые ракеты могут связываться друг с другом и использовать искусственный интеллект для обхода мер противовоздушной обороны.

Их дальность составляет 370 километров. Ожидается, что обновленная версия, которую планируется представить ВМС США в 2026 году, будет иметь дальность действия 950 километров.

Однако AGM-158C LRASM достаточно дорогие. Цена за единицу составляет около 3 миллионов долларов. ВМС и ВВС США вместе хотят закупить более 1000 AGM-158C к 2030 году.

Ares Industries дает понять, что ее противокорабельные ракеты могут быть использованы против Китая в Тихом океане. Однако недавние конфликты на Ближнем Востоке показали, что американское вооружение слишком дорого.

Нынешние противокорабельные ракеты США предназначены для атаки крупных эсминцев. Однако нет смысла атаковать меньшие фрегаты или даже катера-дроны с дистанционным управлением оружием стоимостью в миллионы долларов.

В возможном конфликте в Тихом океане Соединенные Штаты будут запускать тысячи противокорабельных ракет в неделю, истощая запасы за несколько дней.

«Мы не можем производить достаточно противокорабельных ракет, чтобы противостоять Китаю», — заявили в компании.

Еще одним преимуществом подхода компании является возможность выполнять так называемые «атаки насыщения». Во время таких групповых атак системы обороны противника подавляются огромным количеством ракет и дронов.

Однако оружие, с помощью которого осуществляются эти атаки, должно быть соответственно дешевым. И размер тоже играет роль. Военные корабли имеют ограниченное пространство в своих ракетных установках.

Например, если в пусковой установке Mk-41 эсминца класса «Арли Бёрк» есть место для 96 крылатых ракет LRASM, он может, по крайней мере теоретически, вместо этого нести и запускать 960 меньших по размеру ракет Ares. Тогда один-единственный эсминец мог бы нанести удар по флоту противника с применением почти 1000 противокорабельных ракет.

Целью является не только причинение финансового вреда противнику. Во второй волне атак могут быть выпущены более крупные ракеты и крылатые ракеты. У них больше шансов достичь своих целей, поскольку противовоздушная оборона уже ослаблена беспилотниками Shahed или ее необходимо перезарядить боеприпасами и зенитными ракетами, и поэтому она еще не готова к повторному ведению огня.

Программа Пентагона также показывает, что США хотят нарастить производство небольшого и дешевого оружия. В рамках этой инициативы к 2025 году будут разработаны тысячи небольших беспилотных автономных дронов, которые должны использовать искусственный интеллект.



Оборонные компании, особенно стартапы, также присоединяются к этой тенденции. Компания Anduril Industries, основанная соучредителем Oculus Палмером Лаки, недавно объявила, что построит «гипермасштабное» производственное предприятие для создания крупномасштабных автономных систем вооружения, таких как дроны или автономные подводные аппараты.



