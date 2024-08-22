Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новая крылатая ракета Ares для США «в 10 раз дешевле и в 10 раз меньше» аналогов
Новая недорогая крылатая ракета компании Ares Industries будет использоваться против кораблей противника.

Американская компания Ares Industries, названная в честь греческого бога войны, была основана лишь в мае 2024 года. Сообщается, что уже начались летные испытания компактных и недорогих крылатых ракет производителя. 

Ракеты разрабатываются в первую очередь для использования против кораблей и, по словам Ares, будут «в 10 раз меньше и в 10 раз дешевле», чем нынешние модели.
Так компания Ares Industries представляет себе противокорабельную ракету. Фото: Ares Industries 
Противокорабельные ракеты в настоящее время весят более тонны и стоят несколько миллионов долларов каждая. Ares планирует продать свои ракеты за 300 000 долларов за единицу.

Проект привлек интерес калифорнийского стартап-центра Y Combinator, который уже помог выйти на новый уровень таким компаниям, как Airbnb, Reddit и Dropbox. Это первая оборонная компания, получившая поддержку инкубатора.

Ares Industries подробно рассказывает о своих разработках в пресс-релизе. Все лето было потрачено на постройку нескольких прототипов и их испытания в пустыне Мохаве. Уже готовятся поставки работоспособных ракет первым клиентам к середине 2025 года.
Испытания уже проводились в пустыне Мохаве. Фото: Y Combinator  Фото: Y Combinator

По словам Ares, крылатые ракеты должны быть совместимы с существующими стартовыми платформами и двигаться с высокой дозвуковой скоростью (скорость звука — около 1200 км/ч). Разработчики хотят сконцентрироваться на наземных и корабельных вариантах, то есть тех, которые стартуют с транспортных средств или боевых кораблей.

В будущем также появятся бортовые версии и варианты с большей дальностью полета. Ares не предоставляет никакой информации о дальности действия первой версии, лишь заявляя, что она составляет «несколько сотен миль» (то есть не менее 322 километров).

На рендере компании показаны противокорабельные ракеты, похожие на AGM-158C LRASM компании Lockheed Martin.

Противокорабельные ракеты дальнего действия (LRASM) обладают характеристиками малозаметности. Отдельные крылатые ракеты могут связываться друг с другом и использовать искусственный интеллект для обхода мер противовоздушной обороны.

Их дальность составляет 370 километров. Ожидается, что обновленная версия, которую планируется представить ВМС США в 2026 году, будет иметь дальность действия 950 километров.

Однако AGM-158C LRASM достаточно дорогие. Цена за единицу составляет около 3 миллионов долларов. ВМС и ВВС США вместе хотят закупить более 1000 AGM-158C к 2030 году.

Ares Industries дает понять, что ее противокорабельные ракеты могут быть использованы против Китая в Тихом океане. Однако недавние конфликты на Ближнем Востоке показали, что американское вооружение слишком дорого.

Нынешние противокорабельные ракеты США предназначены для атаки крупных эсминцев. Однако нет смысла атаковать меньшие фрегаты или даже катера-дроны с дистанционным управлением оружием стоимостью в миллионы долларов.

В возможном конфликте в Тихом океане Соединенные Штаты будут запускать тысячи противокорабельных ракет в неделю, истощая запасы за несколько дней.

«Мы не можем производить достаточно противокорабельных ракет, чтобы противостоять Китаю», — заявили в компании.

Еще одним преимуществом подхода компании является возможность выполнять так называемые «атаки насыщения». Во время таких групповых атак системы обороны противника подавляются огромным количеством ракет и дронов.

Однако оружие, с помощью которого осуществляются эти атаки, должно быть соответственно дешевым. И размер тоже играет роль. Военные корабли имеют ограниченное пространство в своих ракетных установках.

Например, если в пусковой установке Mk-41 эсминца класса «Арли Бёрк» есть место для 96 крылатых ракет LRASM, он может, по крайней мере теоретически, вместо этого нести и запускать 960 меньших по размеру ракет Ares. Тогда один-единственный эсминец мог бы нанести удар по флоту противника с применением почти 1000 противокорабельных ракет.

Целью является не только причинение финансового вреда противнику. Во второй волне атак могут быть выпущены более крупные ракеты и крылатые ракеты. У них больше шансов достичь своих целей, поскольку противовоздушная оборона уже ослаблена беспилотниками Shahed или ее необходимо перезарядить боеприпасами и зенитными ракетами, и поэтому она еще не готова к повторному ведению огня.

Программа Пентагона также показывает, что США хотят нарастить производство небольшого и дешевого оружия. В рамках этой инициативы к 2025 году будут разработаны тысячи небольших беспилотных автономных дронов, которые должны использовать искусственный интеллект.

Оборонные компании, особенно стартапы, также присоединяются к этой тенденции. Компания Anduril Industries, основанная соучредителем Oculus Палмером Лаки, недавно объявила, что построит «гипермасштабное» производственное предприятие для создания крупномасштабных автономных систем вооружения, таких как дроны или автономные подводные аппараты.


#россия #сша #оружие #военная техника #крылатые ракеты #ares industries
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
3
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
6
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
2
Великобритания запустила свой первый спутник-шпион Tyche
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
89
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
9
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
5
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16

Сейчас обсуждают

Gamandril
23:59
Впервые вижу. Что-то не впечатляет чушь про покемонов и кулеры. Обе статьи просто новости и то одна из них интересна лишь тем кто не знает что необязательно мучить процессор в играх. Ставлю единицу за...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Dark_Cloud
23:54
На момент тестов еще не было анонсировано вы не можете сопоставить два графика, где 7000 сравнивается с 9000?
AMD выпустит патч Windows 11 для Ryzen 9000 и предыдущих поколений, повышающий fps в играх до 13 %
Dark_Cloud
23:36
Лучший протест - это направление российских добровольцев ЧВК на американскую территорию. ах да, Вагнер разогнали же ну тогда придется на Стефани Холмс поругаться
Военкоры: Американская ЧВК понесла тяжелые потери в столкновении с российскими войсками
Aaa
23:34
ахах норм камент
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Артём Николаев
23:33
Я потому и забил писать статьи, что для норм измерений нужен целый день, а на выходе это всего лишь один график с подписью. Неделя работы за сколько там ща? Но если быть рекламистом-копипастером из не...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
RandomXP
23:31
Если забить болт на цену 4090, то она для 4К лучше 7900XTX прежде всего более доработанной DLSS. А случаями ее придется включать, к сожалению. У АМД с FSR все же качество теряется более заметно. Надею...
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Giant_calmar
23:31
Остаётся только посмотреть на этот механизм поближе, а так давно напрашивалось. Те же кнопки, на некоторых моделях асуса, являлись всего лишь рычагом, который не всегда был нормально подогнан и иногда...
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
Za9c
23:28
Для тупых ватанов, которые не умеют в английский, есть каличный вк видео и рутуб. С засильем рекламы и филиалом ада тнт канала. Ютуб - это огромная библиотека знаний. Настоящее кощунство ограждать нас...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
RandomXP
23:27
Ещё про SSD. Я бы под игры взял что ни будь серверное, терабайт на 15. Благо переходников М2 - U2 предостаточно. Причем можно парочку в страйп, что бы те же 10000 получить и практически не ограниченно...
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Александр Сечков
23:23
А где 9000 поколение?
AMD выпустит патч Windows 11 для Ryzen 9000 и предыдущих поколений, повышающий fps в играх до 13 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем