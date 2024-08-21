Первая ступень ракеты RFA уничтожена во время испытания статическим огнем.

Во время последнего статического испытания нижней ступени немецкой ракеты RFA ONE в испытываемом сегменте произошел взрыв и возгорание. На данный момент причина этого инцидента остается неизвестной, но ранее анонсированный первый полет ракеты наверняка придется отложить.







На видео, опубликованном 19 августа BBC, можно видеть запуск силовых установок нижней ступени ракеты, за которым следует пожар (вероятно, вызванный взрывом одного из двигателей Helix).



«При пожаре никто не пострадал. Стартовая площадка спасена и взята под охрану, ситуация находится под контролем, и любая непосредственная угроза локализована», — говорится в сообщении, распространенном компании Rocket Factory Augsburg.

В настоящее время в сотрудничестве с SaxaVord проводится анализ собранных данных, чтобы окончательно определить причину аварии. В мае этого года компания Rocket Factory Augsburg провела успешные статические испытания четырех двигателей Helix нижней ступени.

Испытание прошло успешно, и с тех пор были установлены остальные приводы – всего 9 единиц. Стоит отметить, что августовские испытания проводились на модели, уже предназначенной для первого полета.

За несколько дней до статических испытаний немецкая компания заявила, что полет должен состояться через несколько недель, однако из-за взрыва придется дольше ждать первого старта ракеты RFA ONE. Сайт European Spaceflight также сообщил, что текущий бюджет проекта составляет примерно 90 миллионов евро, а после аварии затраты, вероятно, возрастут.

RFA ONE представляет собой трехступенчатую стартовую систему высотой 30 м и диаметром 2 м. Первая ступень имеет 9 двигателей Helix, работающих на смеси керазина RP-1 и жидкого кислорода. Вторая ступень ракеты приводится в движение единым агрегатом, приспособленным для работы в космической среде.

Третьим элементом считается транспортный сегмент Redshift, который выводит полезную нагрузку на целевую орбиту с возможностью продолжения миссии, например, путем выполнения сервисных работ, изменения высоты или наклонения орбиты. По информации производителя, RFA ONE сможет доставлять до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту и 150 кг на геостационарную орбиту.