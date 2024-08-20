Китайские власти решили, что парк АЭС в стране будет в очередной раз пополнен. В разной стадии строительства находятся 25 объектов, сейчас решено, что к ним добавятся еще 11.

Информация о последнем решении Пекина о развитии энергетической отрасли поступает из Поднебесной. Власти дали зеленый свет пяти проектам, связанным со строительством новых ядерных реакторов в стране. Новые объекты — целых 11 — будут созданы в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, Чжэцзян и Гуанси (автономный район). Все локации объединяет одно – там уже работают или строятся атомные электростанции.

Строительство Тяньваньской АЭС в Китае

Как сообщает Bloomberg, стоимость последней инициативы Пекина оценивается примерно в 31 миллиард долларов, а строительство реакторов, как ожидается, займет 5 лет. Китай уже доказал в прошлом, что может поддерживать такие темпы реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время в Китае действуют 56 ядерных реакторов, обеспечивающих примерно 5 процентов потребность страны в электроэнергии. Еще 25 находятся в стадии строительства (данные статистики на 7 августа этого года). Добавив еще 11, Поднебесная увеличит количество ядерных блоков на 36. И на этом дело не закончится. По прогнозам, Пекин в ближайшие годы одобрит строительство не менее 10 реакторов в год.

Причина столь масштабных инициатив в ядерной энергетики Китая очевидна. Страна является крупнейшим в мире источником выбросов CO 2 от электроэнергетического сектора, и значительная часть его спроса покрывается за счет угля. Однако благодаря атомной и возобновляемой энергетике они намерены изменить такое положение вещей.

Уголь или газ будут заменены новыми ветряными электростанциями, солнечными электростанциями и атомными электростанциями. Есть много признаков того, что Китай достигнет пика выбросов в 2024 году, а год спустя интенсивность выбросов Поднебесной начнет снижаться.