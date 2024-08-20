Бывший советский авианосец «Минск» сейчас является заброшенным парком развлечений Minsk World и, по данным, например, Википедии, режется на металл (пока внутри). Minsk World уже много лет нуждается в реконструкции. 16 августа корабль сильно пострадал в результате пожара.
Судя по всему, загорелась надстройка. Опубликованные 19 августа фотографии показывают масштабы разрушений.
На платформе X несколько пользователей также поделились сообщением от пожарной части. Пожар возник 16 августа в 16:00 и был потушен в течение суток. Как пишет CNN со ссылкой на местные новости, никто не пострадал.
Достоверной информации о причине пожара до сих пор нет. Как пишут в пожарной части, сейчас проводится проверка.
«Минск» был сдан в эксплуатацию в 1978 году. После распада Советского Союза он был продан в Южную Корею и подлежал утилизации и сдаче на металлолом. Но корабль в конце 90-х был продан китайской компании Minsk Aircraft Carrier Industry Co Ltd за $5 млн. Первоначально корабль отбуксировали в Шэньчжэнь и переоборудовали в парк развлечений Minsk World. Среди прочего на нем были выставлены китайские истребители.
Примечательно, что похожий корабль «Киев» также обрел вторую жизнь в Китае. Он является частью китайского тематического парка «Бинхай» (Binhai Aircraft Carrier Theme Park) в Тяньцзине, на северо-востоке Китая.
Всего было 4 авианосца класса «Киев» проекта 1143. «Новороссийск» был списан в 1997 году, «Баку» (позже «Адмирал Горшков») продолжает использоваться в Индии.
Что касается «Минска», то в 2005 году оператор парка развлечений обанкротился. Корабль должен был быть продан на аукционе, но его никто не захотел покупать. Он был отбуксирован в город Шэньчжэнь, и о нем мало заботились.
В 2016 году «Минск» отбуксировали на нынешнее место: он расположен в искусственной лагуне рядом с мостом Сутун, пересекающим реку Янцзы.
Идея заключалась в том, чтобы сделать из авианосца музей-корабль. В январе администрация город Наньтуна объявила, что «Минск» станет частью учебного военного центра. Пока неизвестно, удастся ли его восстановить после пожара или он наконец уйдет в историю.