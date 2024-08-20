Когда-то он служил парком развлечений и фактически должен был быть перестроен. Сейчас он сильно поврежден.

Бывший советский авианосец «Минск» сейчас является заброшенным парком развлечений Minsk World и, по данным, например, Википедии, режется на металл (пока внутри). Minsk World уже много лет нуждается в реконструкции. 16 августа корабль сильно пострадал в результате пожара.

Бывший советский авианосец «Минск». Фото: платформа X

Судя по всему, загорелась надстройка. Опубликованные 19 августа фотографии показывают масштабы разрушений.

На платформе X несколько пользователей также поделились сообщением от пожарной части. Пожар возник 16 августа в 16:00 и был потушен в течение суток. Как пишет CNN со ссылкой на местные новости, никто не пострадал.

Достоверной информации о причине пожара до сих пор нет. Как пишут в пожарной части, сейчас проводится проверка.

«Минск» был сдан в эксплуатацию в 1978 году. После распада Советского Союза он был продан в Южную Корею и подлежал утилизации и сдаче на металлолом. Но корабль в конце 90-х был продан китайской компании Minsk Aircraft Carrier Industry Co Ltd за $5 млн. Первоначально корабль отбуксировали в Шэньчжэнь и переоборудовали в парк развлечений Minsk World. Среди прочего на нем были выставлены китайские истребители.



Примечательно, что похожий корабль «Киев» также обрел вторую жизнь в Китае. Он является частью китайского тематического парка «Бинхай» (Binhai Aircraft Carrier Theme Park) в Тяньцзине, на северо-востоке Китая.

Всего было 4 авианосца класса «Киев» проекта 1143. «Новороссийск» был списан в 1997 году, «Баку» (позже «Адмирал Горшков») продолжает использоваться в Индии.

«Киев» в парке развлечений Биньхай

Что касается «Минска», то в 2005 году оператор парка развлечений обанкротился. Корабль должен был быть продан на аукционе, но его никто не захотел покупать. Он был отбуксирован в город Шэньчжэнь, и о нем мало заботились.

В 2016 году «Минск» отбуксировали на нынешнее место: он расположен в искусственной лагуне рядом с мостом Сутун, пересекающим реку Янцзы.

«Минск» на стоянке к югу от Наньтуна, Китай. Фото: Google Карты

Идея заключалась в том, чтобы сделать из авианосца музей-корабль. В январе администрация город Наньтуна объявила, что «Минск» станет частью учебного военного центра. Пока неизвестно, удастся ли его восстановить после пожара или он наконец уйдет в историю.





