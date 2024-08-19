Швейцарский биотехнологический стартап FinalSpark запустил программу, которая предоставляет ученым облачный доступ к «биокомпьютерам», сделанным из клеток человеческого мозга. Эта программа позволила создать энергосберегающее решение для разработки моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Live Science.
В случае FinalSpark органический материал преобразуется в биокомпьютер, размещенный в облаке. Сообщается, что биокомпьютер в 100 000 раз более эффективен, чем системы на основе кремния.По мнению FinalSpark, новая технология дает возможность обучать модели искусственного интеллекта экономически эффективно и энергосберегающе, при этом полностью используя их производительность. Потому что при традиционном обучении разработчикам иногда приходится сталкиваться с растущими затратами.
Энергоемкая вычислительная мощность также вызывает серьезное загрязнение окружающей среды, которому будут противодействовать биопроцессоры. Ученые уже могут оформить подписку на доступ к ИИ особого класса: за 500 долларов в месяц.По словам FinalSpark, короткая продолжительность жизни органоидов — одна из самых больших проблем в использовании органического ИИ.
Тем не менее, эта технология должна иметь потенциал для разработки органического, долговечного ИИ, чтобы добиться более длительного «срока жизни» в будущем. Если жизненный цикл этих биокомпьютеров удастся продлить, они также смогут сыграть революционную роль в искусственном интеллекте и блокчейне.