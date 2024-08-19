Швейцарская компания FinalSpark создала компьютерную архитектуру из живой биологической материи — органоидов человеческого мозга — и сдает в аренду ученым за $500 в месяц.

Швейцарский биотехнологический стартап FinalSpark запустил программу, которая предоставляет ученым облачный доступ к «биокомпьютерам», сделанным из клеток человеческого мозга. Эта программа позволила создать энергосберегающее решение для разработки моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Live Science.



Биокомпьютеры ИИ представляют собой так называемые «органоиды» и на самом деле основаны на скоплениях клеток человеческого мозга. Как правило, органоиды происходят из стволовых клеток, которые в лаборатории выращивают в нейрональные структуры. Их можно перепрограммировать из человеческой кожи или клеток крови, чтобы они превратились в другие типы клеток, включая клетки мозга. Эта технология уже применяется в медицинских исследованиях.





В случае FinalSpark органический материал преобразуется в биокомпьютер, размещенный в облаке. Сообщается, что биокомпьютер в 100 000 раз более эффективен, чем системы на основе кремния.

По мнению FinalSpark, новая технология дает возможность обучать модели искусственного интеллекта экономически эффективно и энергосберегающе, при этом полностью используя их производительность. Потому что при традиционном обучении разработчикам иногда приходится сталкиваться с растущими затратами.





Энергоемкая вычислительная мощность также вызывает серьезное загрязнение окружающей среды, которому будут противодействовать биопроцессоры. Ученые уже могут оформить подписку на доступ к ИИ особого класса: за 500 долларов в месяц.

По словам FinalSpark, короткая продолжительность жизни органоидов — одна из самых больших проблем в использовании органического ИИ.





Тем не менее, эта технология должна иметь потенциал для разработки органического, долговечного ИИ, чтобы добиться более длительного «срока жизни» в будущем. Если жизненный цикл этих биокомпьютеров удастся продлить, они также смогут сыграть революционную роль в искусственном интеллекте и блокчейне.