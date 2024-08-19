Искусственный интеллект уже помогает в дорожном движении, количество пробок и аварий снижается.

По всему миру уже проводится несколько тестовых заездов, в которых искусственный интеллект практически управляет автомобилем или, по крайней мере, помогает водителями. В будущем не только автомобили смогут ездить под управлением ИИ, но и дорожная инфраструктура будет использовать соответствующие технологии.



Речь идёт о ряде аппаратных и программных технологий, которые призваны обеспечить «последовательный сбор, передачу и обработку данных о дорожном движении», как пишет компания Kapsch TrafficCom. Kapsch TrafficCom – это международный поставщик высококачественных интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Система управления должна «генерировать, обрабатывать и активировать данные о транспортных средствах (и их местонахождении), условиях движения, дорожных условиях и многом другом».





Также необходимы шаги по повышению безопасности дорожного движения. В США, например, по оценкам Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), в 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло почти 43 000 человек. В странах ЕС зарегистрировано 19 800 погибших. Число аварий с участниками дорожного движения на перекрестках за последние годы возросло и составляет более 50% из более чем 1,3 миллиона погибших в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире.

В Ирландии стартовала так называемая инициатива NIMS (Network Intelligence and Management System) — комплексный пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения. Частью проекта является «технология C-ITS».

В рамках пилотного проекта 1500 горожан будут приглашены протестировать технологию. С января этого года C-ITS полностью интегрирована в оперативное решение по управлению дорожным движением NIMS и предоставляет участникам дорожного движения информацию в режиме реального времени. Целью развертывания является передача важной информации о столкновениях, пробках, строительных площадках и плохих погодных условиях непосредственно через экраны транспортных средств. C-ITS означает «Кооперативные интеллектуальные транспортные системы» и обеспечивает обмен данными между транспортными средствами, инфраструктурой и властями.

Эта программа облегчает связь в режиме реального времени между транспортными средствами, придорожной инфраструктурой и центрами управления дорожным движением, а также обеспечивает немедленную передачу важной информации о безопасности водителям».

Помимо предотвращения аварий, важно также справляться с пробками. «AutobahnOS» — это название операционной системы, которая предназначена для оценки трафика и данных датчиков. Ожидается, что к концу 2026 года ОС будет запущена в эксплуатацию в девяти дорожно-транспортных центрах. Вся информация от всех дорожных центров затем должна быть оценена ИИ, чтобы в конечном итоге разработать правила для более эффективного контроля дорожного движения.