Компания AMD сообщила о покупке разработчика инфраструктуры для искусственного интеллекта ZT Systems за $4,9 млрд. Об этом пишет TechCrunch.

В июле производитель чипов AMD, который конкурирует с Nvidia в области ИИ-вычислений, сделал крупное приобретение. Компания купила финский ИИ-стартап Silo AI за $665 млн. 19 августа стало известно о новом приобретении.

По данным TechCrunch, AMD покупает ZT Systems за $4,9 млрд. Эта компания предоставляет вычислительное проектирование и инфраструктуру так называемым «гиперскейлерам» (крупнейшим технологическим компаниям) для искусственного интеллекта, облачных вычислений и более широких вычислений.

Фото: AMD Сделка состоит из денежных средств и акций и включает условный платеж в размере до $400 млн в случае достижения определенных показателей эффективности. В сделку планируется включить бизнес по проектированию компьютерной инфраструктуры ZT Systems. AMD уже объявила, что планирует продать бизнес ZT Systems по производству инфраструктуры центров обработки данных «стратегическому партнеру».

ZT Systems находится в частной собственности с момента своего основания в 1994 году. Компания базируется в американском штате Нью-Джерси и объявила только об одном внешнем привлечении капитала — облигациях на сумму $850 млн в 2023 году, согласно данным PitchBook. Компания тесно сотрудничает с основными конкурентами AMD, такими как Nvidia и Intel, и разрабатывала решения с обеими компаниями на протяжении многих лет.

По словам компании, это приобретение дает AMD больше опыта в области разработки систем искусственного интеллекта, охватывающих не только микросхемы, но также программное обеспечение. AMD заявляет, что уже инвестировала около миллиарда долларов в создание более крупной экосистемы.

«Наше приобретение ZT Systems — это следующий важный шаг в нашей долгосрочной стратегии в области искусственного интеллекта, направленной на предоставление передовых решений для обучения и вывода, которые можно быстро и в масштабе развертывать среди облачных и корпоративных клиентов», — сказала председатель и генеральный директор AMD Лиза Су.

ZT Systems не раскрывает имена своих клиентов. Она предоставляла экспертную поддержку по некоторым наиболее сложным и дорогостоящим аспектам разработки вычислительных архитектур искусственного интеллекта. Ее генеральный директор Фрэнк Чжан возглавит производственный бизнес AMD, а ZT Systems станет частью бизнес-группы AMD Data Center Solutions.