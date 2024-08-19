Некоторые вещи на космической станции — настоящая роскошь. Астронавт опубликовал 19 августа видео, как ест дольку апельсина.

В субботу, 17 августа, российский корабль снабжения достиг Международной космической станции (МКС). Космический корабль «Прогресс» перевозил почти 3 тонны продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости для экипажа, сообщает Digital Trends.



Обычно большая часть еды, которую употребляют в пищу космонавты, представляет собой упакованные в тюбики полуфабрикаты. Иногда такие поставки сопровождаются также небольшим количеством свежих фруктов, которыми обитатели МКС затем могут наслаждаться в течение нескольких дней. Так было и на этот раз.

Астронавт НАСА Мэтью Доминик поделился на платформе X (Matthew Dominick, @dominickmatthew) забавным видео, на котором видно, как он ест кусочек апельсина.





Из-за существующей невесомости оранжевая долька сначала медленно перемещается, затем Доминик ловит ее ртом.

«Мы рады каждому кусочку этих необычных удовольствий», — объяснил Доминик на платформе X.

В течение многих лет на МКС также предпринимались попытки выращивать на МКС зеленолистные овощи, такие как салат и другие овощи, в условиях невесомости. Так, два года назад в рамках эксперимента «Счастливый клевер» на МКС было проведено исследование возможности так называемого самооплодотворения в космосе. На Земле клевер вступает в симбиоз с бактериями. Последние получают от растения питательные вещества, а взамен выделяют азот, необходимый растению для роста. Если этот симбиоз возможен и в условиях невесомости, он может помочь в выращивании растений для будущих долгосрочных миссий. За ходом эксперимента следила камера. После возвращения на Землю клевер был подвергнут генетическому исследованию на предмет возможных изменений, вызванных гравитацией.

Однако большая часть еды для астронавтов МКС по-прежнему поступает с Земли в виде готовых блюд.

Российский космический корабль снабжения «Прогресс» теперь будет оставаться пристыкованным к МКС в течение следующих 6 месяцев. За это время экипаж корабля соберет с МКС мусор, который затем будет сожжен в атмосфере Земли на обратном пути на планету.