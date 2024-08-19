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kosmos_news
Германия продолжает демонтировать свои атомные электростанции
16 августа в Германии взорвали градирни атомной электростанции Графенрайнфельд. Это еще один шаг к полному исключению ядерной энергетики из энергетического ландшафта Германии.

В пятницу, 16 августа, на АЭС Графенрайнфельд были взорваны две градирни, что в конечном итоге и определяет судьбу этого энергоблока, остановленного в 2015 году. Градирни — это специальные устройства на АЭС для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха.
Фото: Rudolf Gehring/Twitter/X 
Энергоблок мог бы работать десятилетиями — его сдали в эксплуатацию сравнительно недавно, в 1981 году. К сожалению, он стал жертвой немецкой энергетической политики «энергетический поворот» (нем. Energiewend), которая предполагала отказ Германии от атомной энергетики.

Подобные действия вызывают много критики. Во времена энергетического, политического и климатического кризиса ликвидируется важный элемент энергетики Германии.

Германия больше не использует атомную энергетику с апреля 2023 года — когда были выведены из эксплуатации три последних атомных энергоблока: «Изар-2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм-2» (общей мощностью около 4 ГВт). Ликвидация этих АЭС должна была состояться в 2022 году, но планы Берлина остановил энергетический кризис.

Стоит подчеркнуть, что в начале XXI века Германия располагала ядерным парком мощностью более 20 ГВт.

#германия #энергетика #аэс
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