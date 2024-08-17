Сообщается, что европейское ведомство по авиационной безопасности дало положительные сигналы для скорейшего одобрения полетов Comac C919 в европейском воздушном пространстве.

Два доминирующих производителя самолетов Boeing и Airbus вскоре столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны Китая. Китайский производитель самолетов Comac хочет как можно быстрее доставить свои среднемагистральные самолеты C919 в Европу.

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Представители европейского агентства по авиационной безопасности EASA дали положительный сигнал о том, что одобрение может быть получено уже в следующем году. Об этом сообщает South China Morning Post после того, как EASA проверило Comac C919.

Регуляторы заинтересовались многочисленными деталями нового типа самолета, внимательно осмотрели машину и посетили учебный тренажер. Никаких испытательных полетов не проводилось. Однако, согласно отчету, они должны начаться в этом году.

При этом, все еще сомнительно, будет ли одобрение получено в следующем году, и во многом это зависит от еще не завершенных испытательных полетов. Бывший директор EASA Люк Титгат еще в марте заметил, что на сертификацию уйдет столько времени, сколько необходимо.

У тогдашнего руководителя EASA также были сомнения относительно того, удастся ли допустить самолет для использования в европейском воздушном пространстве к 2026 году. C919 просто слишком нов, чтобы знать, насколько легко или сложно будет его сертифицировать, сказал тогда Титгат агентству Reuters.

Государственный производитель самолетов Comac (Китайская корпорация коммерческих самолетов) на данный момент создал всего 13 самолетов C919, 7 из которых используются китайскими авиакомпаниями. Портфель заказов полон: уже заказано почти 1000 единиц C919.

На самолете установлены два двигателя Leap 1C франко-американского производителя CFM International. Машина имеет запас хода около 4000 километров и вмещает 192 пассажира.

C919 имеет размах крыльев 35,8 метра и длину 39 метров, что ставит его примерно на один уровень с Airbus A320. Кабина также была смоделирована по образцу европейского самолета. По данным Comac, пилотам нужно всего 3 дня, чтобы пересесть с Airbus A320 на C919.

По его собственному заявлению, руководитель Airbus Гийом Фори «очень серьезно» относится к конкуренции со стороны Китая. Фори ожидает, что Comac относительно быстро достигнет значительной доли китайского рынка.