K9 — южнокорейская самоходная гаубица, разработанная компанией Samsung Techwin (нынешнее название Hanwha Aerospace) для Вооружённых сил Республики Корея.

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace сообщила, что испытала норвежскую самоходную гаубицу K9 Thunder с использованием ракеты M982A1 Excalibur. Это произошло на американском полигоне Юма.

Самоходная гаубица K9 VIDAR ведет огонь на полигоне. Фото: Forsvaret

Сама стрельба специальными снарядами состоялась ещё в апреле, но известно об испытаниях стало только в начале августа. Целью испытаний было, среди прочего, демонстрация совместимости южнокорейской артиллерийской гаубицы с высокоточными артиллерийскими боеприпасами M982A1 Excalibur, работающими в нескольких режимах детонации.

Ожидается, что при стрельбе из стволов калибра 52 это боевое оружие будет иметь дальность более 50 км. В случае этого испытания, проведенного на полигоне Юма, удалось поразить цель на расстоянии 46 км. Первый снаряд должен был уничтожить цель прямым попаданием с отклонением не более 1 метра.

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Второй снаряд должен был взорваться на высоте 5 метров над целью. Примечательно, что для стрельбы использовалась принадлежащая корейской армии гаубица К9, известная как К9 Thunder.



Это не первый случай стрельбы из пушки-гаубицы К9А1 снарядами Excalibur, аналогичные испытания проводились в Австралии в 2010 году. Испытания проводились до принятия решения о приобретении этой конструкции, известной как AS9 Huntsman.

Это также не первое появление К9 на полигоне Юма; в октябре 2022 года проводились подобные испытания. Тогда южнокорейская компания применила несколько типов специальных боеприпасов, таких как XM113 RAP. Кроме того, была продемонстрирована скорострельность гаубицы и ее работа во взаимодействии с машиной боекомплекта К10.

M982 Excalibur — это 155-мм артиллерийский снаряд, разработанный в результате сотрудничества Исследовательской лаборатории армии США (ARL), Центра исследований, разработок и инженерии армии США (ARDEC) и компании Raytheon. Снаряды производит компания Raytheon Missile Systems в сотрудничестве с BAE Systems AB.

Снаряд управляется по GPS, что значительно повышает точность выстрела. Он может уничтожать цели на расстоянии 38-40 км при стрельбе из гаубицы с длиной ствола 39 калибров (М777 или М109А4) или свыше 50 км при стрельбе из артсистемы с длиной ствола 52 калибра (например, из установок Krab или PzH 2000). По официальным данным, отклонение от цели при стрельбе составляет менее 2 метров.

Снаряд М982 Excalibur. Фото: Армия США

Производитель указывает, что использование Excalibur позволяет добиться эффекта, который ранее был возможен только при использовании примерно 10 обычных артиллерийских снарядов. Этот боеприпас может применяться независимо от погодных условий, на основе GPS-наведения и инерциальной навигации (GPS и INS).

Raytheon также разрабатывает двойную систему наведения, которая, помимо упомянутой системы INS/GPS, может использовать полуактивную лазерную систему целеуказания. Это решение позволяет эффективно и точно использовать ракеты даже в случае нарушения сигнала GPS. Благодаря таким решениям боеприпас с маркировкой Excalibur-S также может поражать движущиеся цели.