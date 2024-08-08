Российское космическое агентство «Роскосмос» предоставило информацию об убытках, понесенных после разрыва отношений с Западом.

В 2022 году страны Запада, прежде всего Европы и США, ввели санкции против России и разорвали сотрудничество по совместным проектам. С этого момента можно наблюдать явные проблемы в российской космической отрасли, прежде всего в сфере орбитальных полетов.



Многие международные институты прекратили научное сотрудничество с РФ. Единственный случай, когда Россия и Запад проводят совместные исследования, — это Международная космическая станция, состоящая, в частности, из российского и американского сегментов, без которых эксплуатация объекта была бы невозможна.

5 августа космическое агентство сообщило о финансовых потерях, возникших из-за отсутствия сотрудничества с Западом. Расчеты «Роскосмос» показывают, что объем потерь от санкций оценивается в 180 миллиардов рублей, то есть более $2,1 млрд. Информацию предоставил заместитель руководителя «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов.

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Он также подчеркнул, что «Роскосмос» планирует компенсировать потери за счет увеличения сотрудничества со странами Азии, Африки и Ближнего Востока.



«Что касается восстановления досанкционного уровня экспорта, то мы поставили перед собой такую задачу. Однако это долгосрочная игра, как и на всех новых, высококонкурентных рынках. Если мы правильно проникнем на рынки, то перспективы очень хорошие», — сказал Ельчанинов в интервью агентству «Интерфакс».

Напомним, в прошлом году Россия осуществила всего 19 пусков своих ракет-носителей. По сравнению с такими странами, как США (110) и Китайская Народная Республика (66), этот показатель не кажется очень хорошим. На данный момент в 2024 году осуществлено 8 орбитальных полетов. Поэтому, похоже, этот год может оказаться в этом отношении даже хуже предыдущего.

Неудача лунной миссии «Луна-25» в августе 2023 года стала для многих неожиданностью. В настоящее время Россия также лишилась возможности исследовать другие небесные тела, например, Марс, поскольку Европейское космическое агентство разорвало сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту «ЭкзоМарс».

«Роскосмос» также приостановил запуски ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако российские ракеты все еще находятся на объекте.

Итак, последствия санкций и отсутствие финансирования в последние годы становятся все более очевидными. Напомним, 12 лет назад Россия решила сделать военную космическую программу приоритетной перед гражданской. Деньги были вложены в спутники и их защиту. В последние пару лет стало ясно, что эти инвестиции не принесли плоды. Российские космические капсулы, которые должны были забрать астронавтов с МКС, имели ряд неисправностей.

Кроме того, в прошлом году правительство Казахстана конфисковало российскую собственность на космодроме Байконур. Это должно затруднить запуски с самого важного космодрома, используемого Россией.

Но даже при наличии стартовой площадки у России возникнут проблемы с доставкой на орбиту достаточного количества космических кораблей. И ракету «Союз», и одноименную космическую капсулу можно использовать только один раз. В среднем ежегодно запускается 2 таких корабля. На создание капсулы уходит от 1,5 до 2 лет.

Сотрудничество России с НАСА также находится под угрозой. На данный момент космическому агентству США все еще приходится полагаться на Россию. Наряду с Crew Dragon от SpaceX, «Союз» — единственная альтернатива для доставки астронавтов в космос. Россия также доставляет на МКС различные комплектующие. Месяц назад, 5 июля, на МКС отправился корабль Starliner. Эту миссию можно назвать неудачной из-за множества возникших проблем. Однако как только Boeing сможет решить проблемы и начнёт эксплуатацию своей космической капсулы Starliner, дальнейшее сотрудничество с Россией станет ненужным.

Это приведет к дополнительным финансовым потерям. Кроме того, ЕКА также разорвало всякое сотрудничество с Россией, в том числе и по марсоходу. Анонсированный уход с МКС будет означать, что у России больше не будет форпоста в космосе. Впрочем, Россия участвует в строительстве китайской космической станции. Хотя существуют планы сотрудничества с Индией и Китаем, остается много вопросов относительно будущего российской космической отрасли.



