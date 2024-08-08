В США началось строительство первого демонстрационного ядерного реактора четвертого поколения. Блок должен быть завершен к 2027 году.

Как сообщает Wolrd Nuclear News, в США начались работы по строительству первого американского реактора четвертого поколения. Это установка Hermes, высокотемпературный реактор малой мощности, охлаждаемого расплавленной солью. Однако это будет не энергетический, а демонстрационный реактор.

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Hermes должен быть построен к 2027 году и, по словам управляющей его строительством компании Kairos Power, он станет инструментом коммерциализации этой технологии. Это первый и пока единственный реактор четвертого поколения, получивший разрешение на строительство от Комиссии по ядерному регулированию США (NRC).

Основной целью объекта станет демонстрация способности производить тепловую энергию в промышленных масштабах. Однако реактор не будет производить электроэнергию: это будет сделано в следующем проекте, то есть в планируемой электростанции Hermes 2.