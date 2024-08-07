Анализ показывает, с какими запросами ChatGPT и другие чат-боты сталкиваются чаще всего. Творческие процессы оказались в приоритете у пользователей.

С момента запуска ChatGPT почти два года назад появилось много информации о том, как можно использовать таких чат-ботов с искусственным интеллектом. Сообщалось, на что способны эти ИИ-инструменты и насколько они могут быть полезны.







реклама

Однако то, как на самом деле эти чат-боты используются пользователями, остается в значительной степени неизвестным. Сейчас исследовательский «Институт искусственного интеллекта Аллена» (Allen Institute for Artificial Intelligence) изучил, с какими запросами сталкиваются ChatGPT и аналогичные чат-боты.

Чтобы выяснить это, был разработан чат-бот WildChat, использующий технологию ChatGPT. Было собрано и оценено более миллиона запросов. Согласно отчету Washington Post, этого достаточно, чтобы исследование позволило сделать выводы об использовании сопоставимых чат-ботов с искусственным интеллектом.

Оказалось, что пятая часть запросов касается творческих процессов. Искусственный интеллект используется при написании рассказов, сценариев, шуток и стихов. Пользователи также обращаются к чат-ботам за помощью, когда речь идёт о развитии персонажей в ролевых играх и книгах. ИИ также используется при придумывании названий компаний и создании диалогов (в сценариях, например).

Примерно каждый шестой запрос обращается к искусственному интеллекту за помощью с домашним заданием. Также чат-боты помогают с заданиями, связанными с программированием ПО. ИИ-инструменты по запросу пользователей занимаются написанием сопроводительных писем и переводами.

Более 7% запросов вращаются вокруг непристойного контента. Например, чат-ботов просят сгенерировать различные изображения — впрочем без особого успеха, поскольку разработчики внесли ограничения на создание определенного контента. Подавляющее большинство чат-ботов с искусственным интеллектом имеют встроенные ограничения на такие запросы.

Около 16% запросов, вероятно, было бы эффективнее обработать с помощью обычных поисковых систем, поскольку это классические поисковые запросы. ChatGPT и аналогичные ИИ-инструменты не следует путать с поиском Google и другими поисковыми сервисами. Чат-боты с искусственным интеллектом основаны на генеративных языковых моделях, основной функцией которых является творческое создание контента. Сомнительное обращение с фактами, к сожалению, всё еще очень часто встречается.

Инструкций по эксплуатации чат-ботов на основе ИИ не существует, поясняет газете Washington Post один из исследователей. Он предполагает, что пользователи научатся использовать программы искусственного интеллекта так же, как они научились использовать онлайн-поисковые системы.