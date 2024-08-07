Большинство электроэнергии генерируется гидроэлектростанциями.

По оценкам правительства Португалии, до 61% электроэнергии вырабатываются с помощью возобновляемых источников энергии. Эта доля значительно увеличилась в последнее время. Данный показатель — свыше 60% — является рекордным.



По данным португальского правительства, больше всего — почти 40% — электроэнергии поступает от гидроэлектростанций. Сообщается, что гидроэнергетика считается ведущим в мире источником возобновляемой электроэнергии, поскольку она очень надежна. В 2022 году она произвела больше зеленой энергии, чем все другие возобновляемые источники энергии вместе взятые. Хотя гидроэнергетика помогает сделать электросеть свободной от ископаемого топлива, она влияет на окружающую среду. Особенно страдают находящиеся в реках живые организмы.

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Дело в том, что плотины, создающие водохранилища на реках, могут существенно изменить среду обитания. А для некоторых видов рыб, особенно тех, которые перемещаются на большие расстояния, гидроэлектростанции могут представлять собой опасные или непреодолимые препятствия. Поэтому в некоторых частях мира, включая США, Канаду и Европу, правительства приняли меры для защиты экосистем от потенциального ущерба гидроэнергетики.

С января по июль 2023 года в Португалии было произведено более 29 000 ГВтч электроэнергии. Согласно правительственному энергетическому плану, не позднее 2030 года доля возобновляемых источников энергии в общенациональном производстве электроэнергии должна достигнуть 85%.

Лучшим месяцем с точки зрения использования энергии из возобновляемых источников стал апрель, когда 91% энергии в стране было получено не из ископаемого топлива.

По данным компании REN, отвечающей за распределение энергии в Португалии, средний уровень использования возобновляемых источников при производстве электроэнергии снижен в общем балансе Азорскими островами и Мадейрой.

Власти отметили, что с января по июль 2024 года в континентальной Португалии доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии достигла 83,4%.