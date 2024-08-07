5 августа все финансовые рынки пережили падение. Паника на фондовых рынках привела к тому, что Джефф Безос, Илон Маск, Уоррен Баффет потеряли миллиарды долларов.

Джефф Безос, основатель Amazon, зафиксировал самые большие потери после краха фондовых рынков 5 августа — $8 млрд . Его собственный капитал сейчас составляет $179 млрд. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг также потерял много денег. Его состояние сократилось на $7,9 млрд и сейчас составляет $87 млрд. Илон Маск, самый богатый человек в мире, также пострадал от падения рынков. Глава Tesla и SpaceX потерял $6 млрд и теперь имеет на своем счету $221 млрд.



Марк Цукерберг потерял $7 млрд, Ларри Эллисон из Oracle — также $7 млрд. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли по $4 млрд каждый, равно как и основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет. Самый богатый европеец Бернар Арно, основатель Louis Vuitton, и самый богатый человек Азии Мукеш Амбани также потеряли по четыре и три миллиарда долларов соответственно.





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В общей сложности компании США лишились почти двух триллионов долларов. Особенно сильно пострадали Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia и Tesla, общая стоимость которых упала более чем на триллион долларов.

Потери являются ярким свидетельством того, насколько нестабильными и непредсказуемыми могут быть финансовые рынки. Даже самые богатые и влиятельные люди в мире не застрахованы от таких потрясений. Резкое падение цен акций и вызванные этим убытки показывают, что ни один актив не находится в безопасности, когда на рынках вспыхивает паника.

Причины кризиса разнообразны и сложны. Эксперты связывают произошедшее с сочетанием экономической неопределенности, геополитической напряженности и разочаровывающих корпоративных доходов. Для миллиардеров это означает, что им придется быстро компенсировать свои потери, чтобы не потерять позиции в дальнейшем. Пока неизвестно, восстановятся ли рынки и как быстро это произойдет.