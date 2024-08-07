На следующей неделе, по словам производителя Figure, будет представлен «самый продвинутый человекоподобный робот в мире». Он должен уметь говорить благодаря партнерству с ИИ-компанией OpenAI и её технологиям.

Американская компания по производству роботов Figure анонсировала своего нового человекоподобного робота (так называемого робота-гуманоида). Figure 02, как его называют, является преемником Figure 01, который был представлен в 2023 году. На сегодняшний день вторая версия считается «самым продвинутым роботом-гуманоидом в мире», пояснили в компании Figure. Его планируют представить в середине августа.

Figure 01 будет использоваться на складах и фабриках. Фото: Picture Alliance/Associated Press

Благодаря партнерству с OpenAI, существующему уже несколько лет, Figure 02 сможет говорить. Робот оснащен динамиками и микрофонами, чтобы разговаривать и слушать людей. Оснащение роботов такого типа лингвистическими способностями стало возможным благодаря таким моделям, как ChatGPT и Google Gemini, пишет Techcrunch. Таким образом, люди могут управлять роботами с помощью голосовых команд.

Общение также способствует безопасности. Несмотря на свой человекоподобный дизайн, роботы-гуманоиды по-прежнему представляют собой большие, тяжелые и потенциально опасные движущиеся металлические объекты. Таким образом, в сочетании с датчиками зрения и приближения голос также может быть важным инструментом безопасности. 6 августа вышел очередной ролик с презентацией робота:







Новинкой в Figure 02 являются руки, которые сильно напоминают человеческие. Они были «переработаны с нуля и оснащены датчиками, кабелями и новыми механическими деталями». Выступы на кончиках пальцев предназначены для более надежного захвата. Голова робота, вероятно, будет иметь дисплей, который сможет показывать, например, время автономной работы.

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Figure недавно запустила пилотные проекты с BMW. В июне компания выпустила видео, демонстрирующее более раннюю версию робота, использующего нейронные сети для автономного выполнения задач на заводе BMW в США.

Agility, Apptronik и Sanctuary AI — три других производителя роботов — объявили об аналогичных пилотных проектах с автопроизводителями. Одним из предназначений таких роботов является их использование на заводах.

По словам Figure, новый робот-гуманоид также пригоден для использования за пределами завода или склада.