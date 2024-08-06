Решение суда может изменить способ ведения бизнеса технологических гигантов.

Суд в США постановил, что Google действовала незаконно, чтобы поставить в невыгодное положение своих конкурентов и сохранить монополию в онлайн-поиске и связанной с ним рекламе. Принятое в понедельник, 5 августа, решение является серьезным ударом по Alphabet, материнской компании Google, и может изменить способ ведения бизнеса технологических гигантов.







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В 2020 году Министерство юстиции предъявило Google иск из-за контроля около 90% рынка онлайн-поиска. Это один из нескольких исков, поданных против крупных технологических компаний, поскольку антимонопольные органы США стремятся усилить конкуренцию в отрасли. Штрафа пока нет, но вполне возможно, что Google придется продать часть своего бизнеса (например, YouTube, Android, браузер Chrome).

Точные штрафы или другие меры против Google и Alphabet будут определены на будущих слушаниях. Правительство призвало к «структурному облегчению», которое теоретически может привести к разделению компании. Окружной судья США Амит Мехта заявил, что компания Google заплатила миллиарды за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на смартфонах и браузерах.

По данным New York Times, в прошлом году компания-поисковик заплатила Apple $18 млрд за то, чтобы Google стала предпочтительной поисковой системой в браузере Safari на iPhone, iPad и Mac.

Alphabet планирует обжаловать это решение. Компания утверждает, что предлагает лучшую поисковую систему, но, согласно постановлению, не может сделать ее легкодоступной. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал приговор «исторической победой американского народа».

Приговор последовал за 10-недельным судебным разбирательством в Вашингтоне, округ Колумбия, в ходе которого прокуроры обвинили Google в том, что она платит миллиарды долларов в год Apple, Samsung, Mozilla и другим за предустановку в качестве поисковой системы по умолчанию. В США заявили, что Google обычно платит за эту привилегию более 10 миллиардов долларов в год.

Еще одно дело против технологической компании по поводу ее рекламных технологий планируется передать в суд в сентябре. В Европе Google уже оштрафовали на миллиарды евро за монопольные дела.