Пограничникам были переданы 250 пусковых установок, способных нести баллистические ракеты.

Во время саммита в Пханмунджоме в апреле 2018 года Сеул и Пхеньян инициировали процесс сближения, который политологи назвали «историческим», но, несомненно, забыли, что за последние двадцать лет таких процессов уже было два. Более того, Северная Корея, не теряя времени, возобновила свою воинственную риторику в отношении своего южного соседа. А восстановленный канал связи между вооруженными силами двух стран был вновь приостановлен в 2020 году.



С тех пор при поддержке Китая Северная Корея разработала новые ракеты (в частности, твердотопливные двигатели) и заключила стратегическое партнерство с Россией. Кроме того, ранее КНДР давала понять, что не исключает нанесения «превентивных» ядерных ударов, которые могут быть нанесены «автоматически» и «немедленно» для «уничтожения враждебных сил» в случае непосредственной угрозы.

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Кроме того, за последние месяцы отношения между двумя странами существенно ухудшились. Лидер КНДР Ким Чен Ын в январе заявил, что он без колебаний «уничтожит» Южную Корею, которую называют «главным врагом».

Северная Корея не «в одностороннем порядке спровоцирует конфликт, но и не намерена избегать войны», заявил Ким Чен Ын.





«Наконец-то настал исторический момент, когда мы должны определить Южную Корею как государство, наиболее враждебное Северной Корее», — добавил глава государства.

В апреле во время посещения военно-политического университета имени Ким Чен Ира нынешний лидер страны разъяснил свою точку зрения. Северная Корея «без колебаний нанесет противнику смертельный удар, мобилизовав все имеющиеся в ее распоряжении средства» в случае провокации. И добавил:



«Пришло время как никогда готовиться к войне. Мы должны быть готовыми к этому».

Очевидно, что Северная Корея имеет необходимые ресурсы для этого. По крайней мере, она так утверждает. Действительно, 5 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 250 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя тактическими баллистическими ракетами Hwasong-11D, только что были развернуты вблизи 38-й параллели, которая фиксирует границу с Южной Кореей.

По официальным данным, эти установки должны были производиться на северокорейских оружейных заводах, хотя нельзя исключать внешнюю поддержку, например, со стороны России или Китая. Более того, они также должны быть способны нести ядерные боеголовки.



«Демонстрируя неограниченное развитие обороноспособности страны и большие успехи в модернизации мощной армии, которая служит мощной опорой и движущей силой для достижения великих побед в будущей революционной борьбе, состоялась церемония передачи 250 тактических единиц нового образца пусковые установки баллистических ракет, произведенные на основных заводах боеприпасной промышленности, воинским частям на границе КНДР», — сообщило северокорейское информационное агентство.

Как добавляет The Korea Times, эксперты утверждают, что теоретически, если эта новая система вооружения будет полностью использована, она сможет одновременно запустить до 1000 ракет малой дальности в сторону Южной Кореи. Это представляет собой огромную угрозу для столицы страны; Сейул не сможет ответить на столь масштабную атаку.

В ходе выступления по этому поводу Ким Чен Ын заверил, что эти ракетные установки «построены по северокорейской технологии».

Имея дальность действия от 100 до 180 километров и способную нести обычную или ядерную боеголовку массой 500 кг, Hwasong-11D представляет собой вариант KN-23, ракеты, имеющей сходство с российским «Искандером» и южнокорейской Hyunmoo-2A. Кроме того, Hwasong-11D может иметь так называемую «полубаллистическую» траекторию и, следовательно, маневрировать после входа в нижние слои атмосферы.

Однако нет уверенности в том, что все 250 установок оснащены ракетами Hwasong-11. Военный аналитик Джозеф Демпси в этом сомневается.



«Даже предполагая, что все 250 пусковых установок находятся в рабочем состоянии, нет уверенности в том, что Северная Корея имеет на вооружение 1000 ракет или более», — сказал он в интервью CNN.

Более того, «маловероятно, что Северная Корея имеет такое большое количество тактических ядерных боеголовок».