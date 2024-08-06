Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Северная Корея заявила о размещении тысячи баллистических ракет в направлении южнокорейской границы
Пограничникам были переданы 250 пусковых установок, способных нести баллистические ракеты.

Во время саммита в Пханмунджоме в апреле 2018 года Сеул и Пхеньян инициировали процесс сближения, который политологи назвали «историческим», но, несомненно, забыли, что за последние двадцать лет таких процессов уже было два. Более того, Северная Корея, не теряя времени, возобновила свою воинственную риторику в отношении своего южного соседа. А восстановленный канал связи между вооруженными силами двух стран был вновь приостановлен в 2020 году.

С тех пор при поддержке Китая Северная Корея разработала новые ракеты (в частности, твердотопливные двигатели) и заключила стратегическое партнерство с Россией. Кроме того, ранее КНДР давала понять, что не исключает нанесения «превентивных» ядерных ударов, которые могут быть нанесены «автоматически» и «немедленно» для «уничтожения враждебных сил» в случае непосредственной угрозы.

реклама


Кроме того, за последние месяцы отношения между двумя странами существенно ухудшились. Лидер КНДР Ким Чен Ын в январе заявил, что он без колебаний «уничтожит» Южную Корею, которую называют «главным врагом».
Северная Корея не «в одностороннем порядке спровоцирует конфликт, но и не намерена избегать войны», заявил Ким Чен Ын. 


«Наконец-то настал исторический момент, когда мы должны определить Южную Корею как государство, наиболее враждебное Северной Корее», — добавил глава государства.

В апреле во время посещения военно-политического университета имени Ким Чен Ира нынешний лидер страны разъяснил свою точку зрения. Северная Корея «без колебаний нанесет противнику смертельный удар, мобилизовав все имеющиеся в ее распоряжении средства» в случае провокации. И добавил:


«Пришло время как никогда готовиться к войне. Мы должны быть готовыми к этому».

Очевидно, что Северная Корея имеет необходимые ресурсы для этого. По крайней мере, она так утверждает. Действительно, 5 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 250 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя тактическими баллистическими ракетами Hwasong-11D, только что были развернуты вблизи 38-й параллели, которая фиксирует границу с Южной Кореей.

По официальным данным, эти установки должны были производиться на северокорейских оружейных заводах, хотя нельзя исключать внешнюю поддержку, например, со стороны России или Китая. Более того, они также должны быть способны нести ядерные боеголовки.


«Демонстрируя неограниченное развитие обороноспособности страны и большие успехи в модернизации мощной армии, которая служит мощной опорой и движущей силой для достижения великих побед в будущей революционной борьбе, состоялась церемония передачи 250 тактических единиц нового образца пусковые установки баллистических ракет, произведенные на основных заводах боеприпасной промышленности, воинским частям на границе КНДР», — сообщило северокорейское информационное агентство.

Как добавляет The Korea Times, эксперты утверждают, что теоретически, если эта новая система вооружения будет полностью использована, она сможет одновременно запустить до 1000 ракет малой дальности в сторону Южной Кореи. Это представляет собой огромную угрозу для столицы страны; Сейул не сможет ответить на столь масштабную атаку.

В ходе выступления по этому поводу Ким Чен Ын заверил, что эти ракетные установки «построены по северокорейской технологии».

Имея дальность действия от 100 до 180 километров и способную нести обычную или ядерную боеголовку массой 500 кг, Hwasong-11D представляет собой вариант KN-23, ракеты, имеющей сходство с российским «Искандером» и южнокорейской Hyunmoo-2A. Кроме того, Hwasong-11D может иметь так называемую «полубаллистическую» траекторию и, следовательно, маневрировать после входа в нижние слои атмосферы.

Однако нет уверенности в том, что все 250 установок оснащены ракетами Hwasong-11. Военный аналитик Джозеф Демпси в этом сомневается.


«Даже предполагая, что все 250 пусковых установок находятся в рабочем состоянии, нет уверенности в том, что Северная Корея имеет на вооружение 1000 ракет или более», — сказал он в интервью CNN. 

Более того, «маловероятно, что Северная Корея имеет такое большое количество тактических ядерных боеголовок».

#оружие #военная техника #северная корея #баллистические ракеты
+
Написать комментарий (0)
Эксперты: Поставленные на Украину F-16 невозможно использовать в боях из-за плотной сети ПВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
25
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
4
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
+
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
Технологии бронзового века: путь к чистой энергии
2
В России вместо "буханок" скоро появится новый грузовик Sollers Argo для коммунальных служб
+
The Information: ИИ-компания OpenAI с каждым днем ​​теряет все больше денег
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
2
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
12
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Китай увеличивает закупки российских удобрений
+
ВС РФ перерезали трассу, ведущую в Угледар и приступили к окружению гарнизона ВСУ в Нью-Йорке
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
+
Xiaomi 15 Ultra получит камеру с увеличением от 7 до 8 крат
+

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
18
7 любимых игр старого олдфага
14
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
14
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
9
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
76

Сейчас обсуждают

Chesh
09:44
Такой себе олдфаг, Дарк Омен это уже продолжение Warhammer: Shadow of the horned rat, родоначальника жанра Total war
7 любимых игр старого олдфага
Cowboy Huggies
09:39
Что именно делает эта программа?
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Dmitry Mitry
09:38
Самую главную забыл - Jagged Aliance 2
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
Grigory Verstalin
09:38
Так вот какую "заплатку в микрокоде" обещал штеуд... Чемодан бабла для puget - норм у них заплатка)
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Dmitry Mitry
09:36
Ну значит не будем пользоваться chrome.
Популярный блокировщик рекламы в Google Chrome скоро станет непригодным для использования
Dmitry Mitry
09:35
Хорошо. У меня дома с интернетом от МТС ролики на ютубе не проигрываются вообще. А на рутубе нет вообще ничего, даже банального прохождения Elden Ring.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Шнур
09:32
Ошибка была в микрокоде исправление которого врядли поможет уже деградированным процессорам. Интел решат проблему полюбому, заменят процы и честно увеличили срок гарантии. У меня стоят два процессора...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Николай Новичков
09:30
Дак он вроде там 4.8ггц может. Обычные процы с литерой Х гонятся по 4.6+ через пбо. Я как в новости прочел, что хт работает на 4.8, так и не вдуплил, накой он нужон? 200мгц сверху и уже новый проц? Л...
Процессор Ryzen 7 5800XT был протестирован в играх, бенчмарках и приложениях
Шнур
09:28
Я собирал компы на заказ с 1994-го по 2004 и к удивлению дохлых амд видел намного больше чем интел. Думаю что ажиотах вокруг сбоев процов интел явно устроен и он выгоден только амд, возможно и китайца...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Андрей
09:28
Видать всё таки каких то технологий у них нет?! Или они что то мутят...?
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем