SpaceX представила третью версию ракетного двигателя Raptor для нижней ступени стартовой системы Starship/Super Heavy.

Американская компания SpaceX представила третью версию ракетного двигателя Raptor, который будет приводить в действие нижнюю ступень самой мощной в мире стартовой системы — Starship/Super Heavy (космический корабль и ускоритель соответственно).

Двигатели Raptor от SpaceX. Фото: SpaceX

В ожидании очередного испытания системы запуска Starship/Super Heavy компания Илона Маска работает над усовершенствованием ключевых элементов ракеты. Прекрасным примером является двигатель Raptor v3, который работает намного лучше, чем предыдущие версии.

Двигатели Raptor от SpaceX. Фото: SpaceX

На фото выше видно, что третья версия двигателя Raptor намного меньше, чем v1 и v2. SpaceX сообщила, что масса одного аппарата третьей версии составляет 1525 кг против 2080 кг и 1630 кг первой и второй версий соответственно. Илон Маск также отметил, что еще есть много возможностей для снижения веса Raptor.

Что касается создаваемой тяги, Raptor v3 выглядит очень хорошо и имеет потенциал для дальнейших улучшений. У новой версии тяга почти 280 кН по сравнению с 230 кН (Raptor v2) и 185 кН (Raptor v1). За счет добавления еще двух единиц к 33 двигателям, расположенным в настоящее время в нижней ступени ракеты Starship/Super Heavy (в новой версии планируется разместить 35 Raptor) будет генерироваться примерно 103 000 кН.

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Чем Starship отличается от существующих американских ракет? Для сравнения стоит упомянуть знаменитую систему «Сатурн 5» (Saturn V) — принимавшую участие в том числе в полете людей на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». Двигатели ракеты производили суммарную тягу почти в 34 343 кН. Стоит, однако, отметить, что на нижней ступени было 5 двигателей F-1.

Более современная система космического запуска, которая, как и Starship, является важным элементом лунной программы США — «Артемида». По информации НАСА, 4 двигателя РС-25 в конфигурации Block 1 (будут использоваться в первых трёх миссиях Artemis) способны создавать тягу примерно 39 000 кН.

Несколько месяцев назад стало известно о новой версии ракеты Starship. В начале 2024 года Илон Маск объявил, что Starship третьей версии будет иметь длину 140-150 метров, что еще больше поднимет планку для других организаций по созданию более высокой системы запуска. На данный момент полностью интегрированная ракета имеет высоту 120 метров.