BAE Systems поставит первую партию арктических вездеходов Beowulf армии США к концу 2024 года.

Контракт, заключенный между Министерством обороны США и BAE Systems, касается поставки 110 арктических вездеходов BvS10 Beowulf. Армейские машины называются CATV, то есть вездеход для холодной погоды. Они заменят устаревшие двухсекционные автомобили SUSV, то есть Small Unit Support Vehicles.

Beowulf. Фото: BAE Systems

Контракт на поставку 110 CATV стоит 278 миллионов долларов; автомобили должны быть поставлены в течение 5 лет. Первые вездеходы были поставлены ещё в 2023 году. CATV представляет собой вариант машины BvS10 Beowulf — двухсекционную конструкцию с гусеничной тягой, соединенную специальным шарниром, адаптированную для работы в арктических условиях.

Эти машины могут работать при температуре -45°С. Они способны передвигаться по труднопроходимой местности и глубокому снегу. Вездеходы Beowulf могут преодолевать водные преграды. Кабина в задней части автомобиля модульная и может устанавливаться в различных вариантах.

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Стоит напомнить, что используемые до сих пор машины SUSV были созданы на базе шведского вездехода Bandvagn 206 (Bv 206). Американские военные варианты включали стандартную модель (М973), командирскую машину (М1065), машину медицинской эвакуации (М1066) и транспортную машину с открытым грузовым кузовом на второй секции (М1067).

С 1997 года американские Bv 206 оснащались 6-цилиндровыми дизельными двигателями Mercedes-Benz (вместо изначально установленного бензинового агрегата Ford V6) и системой пожаротушения, что стало следствием нескольких аварий, в которых загорелась передняя часть машины.



