Россия улучшает железнодорожное сообщение в тылу. Это может означать более быструю переброску военных эшелонов и, следовательно, улучшение наступательных операций в зоне СВО.

Петр Андрющенко из администрации Мариуполя объявил о запуске железнодорожного сообщения из Ростова-на-Дону в район города.

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«Все это вместе с некоторыми подробностями, которые я не могу раскрыть в целях безопасности источников, указывает на один неоспоримый факт: железная дорога была запущена тихо и тайно, без каких-либо объявлений и бюрократии», — отметил Андрющенко.

Такое железнодорожное сообщение могло бы существенно изменить ситуацию на фронте за счет улучшения логистики армии РФ. Утверждается, что это сообщение не является «альтернативой Крымскому мосту». Это самостоятельный, автономный маршрут, который на данный момент имеет большую пропускную способность и возможности, чем мост.

Железнодорожное сообщение Ростов-Мариуполь представляется коротким и незначительным маршрутом, вдали от фронта. Но на самом деле у армии РФ появилась железнодорожная логистика в треугольнике Ростов-Донецк-Мариуполь. Два последних города являются ключевыми точками в тылу фронта. Напомним, что логистика считается ключевым элементов в ходе СВО.

В апреле глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов опасался именно такого сценария. По его словам, Россия фактически уже больше года строит железнодорожную линию. Он признал, что этот процесс почти завершен и может стать для ВСУ серьезной проблемой.

Также считается, что ж/д линия из Ростова фактически призвана стать альтернативой железнодорожной части Крымского моста.