uBlock Origin, популярное решение для блокировки рекламы для браузера Google Chrome, скоро перестанет использоваться. Google предлагает альтернативы этим и другим расширениям, хотя они не предлагают полный спектр возможностей.

Уже много лет известно, что Google перейдет с API Manifest v2 на более новый Manifest v3 в своем браузере Chrome. Это означает, что различные расширения, такие как популярное дополнение для блокировки рекламы uBlock Origin, вскоре перестанут поддерживаться в своих первоначальных версиях. Manifest — часть платформы WebExtensions, которая унифицирует разработку расширений для разных браузеров.

Браузер Chrome вскоре перестанет поддерживать некоторые блокировщики рекламы. Изображение: Shutterstock/pixinoo

С обновлением Chrome до версии 127, выпущенной в середине июля 2024 года, в браузере оказались расширения, которые вскоре перестанут работать. К ним относятся блокировщики рекламы и другие фильтры контента, сообщает tarnappe.info. Если пользователи в данный момент посещают страницу «chrome://extensions», появляется соответствующее предупреждение и запрос на удаление расширений, таких как uBlock Origin.

Google предлагает альтернативы, на которые могут переключиться пользователи uBlock Origin. К ним относятся Adblock Plus, Stands Adblocker и Ghostery. Поклонники uBlock Origin имеют возможность установить облегченную версию блокировщика рекламы, которая поддерживает Manifest v3.

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Однако автоматического обновления быть не должно. Различия между двумя версиями слишком велики. Пользователям придется самим решать, какую альтернативу uBlock Origin они хотят выбрать.

В версии Lite, как объясняют разработчики, отсутствуют некоторые функции. Подробности о различиях между расширениями можно найти на странице часто задаваемых вопросов на Github.

Кстати, разработчики uBlock Origin пока не хотят отказываться от создания расширения. Все еще существуют браузеры, включая Firefox, которые продолжают поддерживать Manifest v2.

Переход Google с Manifest v2 на v3 не лишен противоречий, поскольку это приведет к ограничениям правил фильтрации. Таким образом, Google получает преимущество в отношении времени обновления в споре с поставщиками блокировщиков рекламы.

Согласно текущим планам Google, дополнения на основе Manifest v2 будут деактивированы в ближайшие месяцы. Первоначально расширения могут быть временно повторно активированы пользователями. Однако в будущем эта опция исчезнет.