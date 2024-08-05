Японский индекс Nikkei упал на рекордные 13% — это крупнейший обвал с 1987 года.

Крупнейшая фондовая биржа Азии, расположенная в Токио, понесла исторические убытки. Японский индекс Nikkei в понедельник, 5 августа, упал более чем на 12% – это максимальное падение с 1987 года. Ранее, в пятницу, 2 августа, Nikkei упал на 5,8%.







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На других азиатских рынках дела также складываются не очень хорошо, передает BBC News. Южнокорейский индекс Kospi потерял более 10%. Индекс Straits Times в Сингапуре пострадал не так сильно, потеряв более 4%. Фондовый индекс Индии — Nifty 50 — упал на 2,8%.

В Японии для падения фондового индекса есть особая причина: там центральный банк поднял ключевую процентную ставку с нуля до 0,1% и потом до 0,25% на прошлой неделе – это вызывает бегство инвесторов в безопасные убежища из более волатильных акций.

Между тем, Китай не ощущает такого сильного влияния того, что происходит на других азиатских фондовых биржах. Индекс Shanghai Composite упал почти на 2% в понедельник, тогда как важный индекс CSI300 упал всего лишь примерно на 1,2%. Индекс Hang Seng, который измеряет экономику Гонконга, также упал примерно на 2%. Очевидно, что финансовый кризис в первую очередь касается союзников США Японии и Южной Кореи.

В любом случае, проблемы в Азии могут ощущаться и в Европе. Индекс DAX в Германии начал торговаться в понедельник с минусом в 2%. В Великобритании важный индекс FTSE 100 также снизился более чем на 2%.

Особенно интересным будет то, что произойдет на фондовых биржах США. Серьезные потери уже были замечены в пятницу в результате плохих показателей рынка труда — они возродили опасения рецессии, о которых уже забыли. Снижение ключевой процентной ставки было отложено до сентября.

Кроме того, США задействованы на нескольких фронтах и в горячих точках (Украина, Израиль-Иран, Тайвань), и избирательная кампания на пост следующего президента США постепенно начинает достигать апогея.

Очень волатильные криптоактивы также являются предвестником неприятной торговой недели. Биткоин упал на целых 15% до почти $50 000 в понедельник утром, Ethereum потерял почти 22% и теперь стоит всего около $2300 за ETH. В общей сложности крипторынок потерял более $300 млрд рыночной капитализации за 24 часа.