Криптовалюты понесли серьезные потери за последние несколько дней. Тенденция продолжает указывать на нисходящий тренд.

Попытка восстановления рынка криптовалют, похоже, не удалась. В конце июля биткоин стоил свыше $70 000. Но на прошлой неделе тенденция не продолжилась. К 4 августа биткоин провалил уровень $61 000. Новую неделю первая криптовалюта встречает еще большими потерями. Утром 5 августа за 1 BTC дают около $54 000. Всего за сутки актив потерял почти 11%.



Что двигало рынком? Вероятно, данные по инфляции в США. Уровень инфляции вырос сильнее, чем ожидалось.

Фьючерсы на фондовом рынке США резко упали после выхода данных. И биткоин, как и Ethereum, также достигли своих недельных минимумов через полчаса после того, как стали известны данные. Сценарий сокращения экономики становится все более вероятным и в США. А во время рецессии ФРС может не продолжать повышать процентные ставки.

С начала года цена биткоина колеблется в районе отметки в $60 000 — иногда чуть ниже, иногда чуть выше. Однако накануне цена резко упала и ночью 5 августа опускалась ниже отметки в $54 000. Таким образом, цифровая валюта достигла самого низкого уровня с февраля. Ethereum в настоящее время стоит $2 300; падение за сутки составило более 20%.

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С февраля цифровые валюты продолжали расти, несмотря на и без того высокую инфляцию. В это время некоторые рыночные аналитики рассматривали биткоин как защиту от девальвации классических валют, таких как доллар, несмотря на чрезвычайно сильные колебания. Теперь картина полностью изменилась.