Ожидается, что Саудовская Аравия подпишет контракт на поставку 54 французских многоцелевых истребителей четвёртого поколения Dassault Rafale (Дассо «Рафаль»).

Саудовская Аравия собирается обратиться к Франции для модернизации своей истребительной авиации, разместив заказ на поставку многоцелевых истребителей четвёртого поколения Rafale у Dassault Aviation. Об этом 3 августа сообщает портал Zone Military (opex360.com).

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Ранее закупка 48 боевых самолетов Eurofighter Typhoon («Тайфун») была заблокирована из-за вето Германии. В октябре газеты La Tribune и Europe 1 сообщили, что Эр-Рияд направил в Dassault Aviation запрос на «сметное предложение» с целью приобретения 54 самолетов Rafale. Месяцем ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню встретился со своим саудовским коллегой Калидом бен Салманом, с которым он обсудил «возможности сотрудничества и совместной координации в военной области».

Однако этот интерес к Rafale мог быть маневром с целью всё же заполучить контракт на поставку многоцелевых истребителей четвёртого поколения «Тайфун». Более того, в январе Германия заявила, что снимет вето на военную технику, предназначенную для Саудовской Аравии.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, приветствовала «конструктивную роль» Эр-Рияда в кризисе на Ближнем Востоке. Однако контакты между властями Саудовской Аравии и Франции в последние месяцы продолжались и даже активизировались. Несомненно, это признак того, что королевство намерено получить Rafale.

Так, в мае заместитель министра обороны Саудовской Аравии Талал бен Абдулла Аль-Отаиби отправился в Париж, чтобы встретиться с генералом Фабьеном Мандоном, начальником личного штаба президента страны, а также с Патриком Пайю, представителем министра вооруженных сил. Также была встреча с генеральным директором Dassault Aviation Эриком Траппье, с которым министр обороны Саудовской Аравии обсуждал «производственные мощности военной техники».

Три месяца спустя Аль-Отаиби снова встретился с Траппье, на этот раз в Бордо-Мериньяк, где собираются Rafale. Согласно сообщению, опубликованному Министерством обороны Саудовской Аравии на платформе X, 30 июля дискуссии были сосредоточены на «многообещающих возможностях сотрудничества в области военной промышленности». Также обсуждалась возможность обмена технологиями и реализация проектов, направленных на развитие промышленного потенциала королевства.