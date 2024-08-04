По данным организации, Европа нагревается примерно в два раза быстрее, чем в среднем другие регионы.

Ежегодно более 175 000 человек умирают из-за жары в Европе, которая является самым быстро нагревающимся континентом, сообщила 1 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



Из 489 000 смертей, связанных с жарой в период с 2000 по 2019 год, «на долю европейского региона пришлось 36% жертв», что означает в среднем 176 040 в год, подчеркнули в ВОЗ.

Жаркая погода также является источником «теплового стресса», который возникает, когда организм человека уже не в состоянии поддерживать привычную температуру тела. Сейчас это основная причина смертности, связанной с климатом, в Европе.

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Океаны на Земле выполняют специфическую функцию – служат «аккумуляторами» тепла. Более 90% тепла на земном шаре аккумулируется в океанах. В какой-то момент было выбрано весьма поразительное (и, возможно, даже жуткое) сравнение, чтобы проиллюстрировать скорость потепления Земли.

Повышение температуры океанов стало выражаться в «Хиросиме в секунду» — то есть в энергии, выделившейся ядерной бомбой, сброшенной на японский город в 1945 году. По оценкам, при взрыве атомной бомбы в Хиросиме выделилась энергия в 63.000.000.000.000 (63 трлн) джоулей. Для сравнения: чтобы нагреть литр воды на 1 °C, необходимо 4190 джоулей. Именно на основе этого сравнения – повышения температуры воды и связи с необходимой энергией – был установлен необычный коэффициент, упомянутая выше «Хиросима в секунду».

Когда в 2013 году сайт skepticalscience.com описывал скорость накопления тепла на Земле, коэффициент был рассчитан на уровне 4 «Хиросимы в секунду». В публикации thehill.com с начала 2022 года речь шла уже о 7 «Хиросимах в секунду».

Сейчас речь идет о 12 «Хиросимах в секунду» (хотя в какой-то значение оценивалось даже в 13 пунктов). Об этом говорят данные, опубликованные в рамках проекта CERES, инициированного НАСА. Эль-Ниньо, периодическое явление, вызывающее потепление, безусловно, способствовало повышению температуры. Благодаря этому явлению фиксируются последующие ежемесячные рекорды по температурам.

По данным ВОЗ, число смертей, вызванных жарой, в ближайшие годы будет быстро увеличиваться в результате глобального потепления.