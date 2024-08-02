Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Defence24: Словакия согласилась закупить американские вертолеты AH-1Z Viper
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Словакии 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper (Белл AH-1Z «Вайпер»), в том числе, вооружение к ним. Максимальная стоимость контракта была установлена ​​в размере $600 млн.

Весной прошлого года Словакия получила предложение о покупке 12 ударных вертолетов AH-1Z вместе с пакетом материально-технического обеспечения и обучения на общую сумму 1 миллиард долларов, из которых Братислава должна была заплатить только 340 миллионов долларов. Остальную сумму США покроют в качестве компенсации за передачу Украине словацких истребителей МиГ-29 и систем ПВО постсоветских времен (вероятно, включая зенитно-ракетную систему С-300ПМУ). Об этом 1 августа сообщил портал Defence24.
AH-1Z. Фото: Bell
Максимальная цена предлагаемого контракта, вероятно, обусловлена пакетом вооружения и дополнительного оборудования, который увеличивает стоимость примерно на 260 миллионов долларов. Примечательно, что некоторое время назад высказывались предположения, что Словакия не решится на закупку AH-1Z и перенаправит средства из США на закупку ЗРК Patriot. Такой сценарий, конечно, еще может иметь место, поскольку выданное согласие не обязывает Братиславу подписывать контракт.

Неизвестно, купит ли Словакия подержанные AH-1Z (как предполагалось ранее) или это будут новые винтокрылые машины с завода Bell в Амарилло, о чем может свидетельствовать увеличение максимальной цены всей комплектации. Их потенциальная покупка позволит в течение многих лет восстанавливать военный потенциал, утраченный после 2010 года с выводом из эксплуатации ударных вертолетов Ми-24. 

реклама

Вместе с 12 вертолетами Словакия может приобрести, в частности: 26 двигателей T700-GE-401C (2 запасных), 1680 управляемых ракет APKSW, 14 инерциальных навигационных систем Honeywell (2 запасных), ракетницы, запасные части и 20-мм боеприпасы для поворотной пушки М-197. Кроме того, пакет для Братиславы включает логистическую и учебную поддержку.

Если контракт будет подписан, Словакия станет пятым покупателем AH-1Z, вторым среди европейских стран после Чехии. Прага на данный момент располагает 10 вертолетами AH-1Z и 12 вертолетами UH-1Y, купленными двумя траншами (6 и 2 единицы соответственно). Они были приобретены при поддержке США в качестве компенсации за передачу Украине вертолетов Ми-24/35.


Стоит отметить, что Чехия будет обслуживать свои вертолеты в отечественной компании LOM Praha. Словацкие машины, вероятно, также пройдут там все проверки, ремонты и возможные модификации, если будут закуплены.
#военная техника #словакия #вертолеты #ah-1z viper
+
Написать комментарий (0)
Ракетная система, похожая на северокорейскую Bulsae-4, была замечена на Украине
Bloomberg: первую партию истребителей-бомбардировщиков F-16 передали ВВС Украины
South China Morning Post: Китай достиг прорыва в области радиолокационных технологий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
3
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
44
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
26
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Эксперты XDA назвали 5 признаков деградации процессора и его скорого выхода из строя
5
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
16
Украинский военный аэродром в Миргороде снова подвергся российскому ракетному удару
+
Российские войска получили очередную партию колёсных САУ «Мальва»
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
24
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
26
Что делать, если Windows не запускается
15
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
27
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
+

Сейчас обсуждают

Asker 013
10:46
Всё же, поражает быстродействие исполнительного механизма.
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Nvidia&Intel Hater
10:41
из говна и палок,как и все у него
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Nvidia&Intel Hater
10:40
у нвидиа очень плохой прирост фпс на мегагерц
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Сергей Анатолич
10:37
"это можно сделать дипломатическим путём" Зеля, что хочет Путина до смерти захохотать что ли? Шут.
В Киеве рассказали о втором саммите мира и его целях
Алексей Гусев
10:35
Я один не понимаю, почему если вы разрабатываете начинку и ПО, то нужно потратить время на разработку и корпуса? Иначе какие технологии не засовывай в китайский Пико это будет выглядеть, как китайский...
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Алексей Никифоров
10:35
Какой нахрен "МиГ"? ОКБ Микояна на Беговой закрыли четыре года назад, и Собяка его под "реновацию" определил. Кончился ваш МиГ. Теперь илитные хаты по 50млн там будут стоять
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
Сергей Анатолич
10:34
Вот ничему жизнь людей не учит. Зачем едут за рубеж жить? Ведь в любой момент к ним постучат и заявят им, что они русские шпионы. Надеюсь когда там в шпионаже обвинят всяких каспаровых, макаревичей и ...
Ugreen начинает продажи внешних аккумуляторов PD200W 25000mAh и PD100W 12000mAh
aleximus777
10:29
Ну я с 1080 начал в 4К... Все прекрасно она тянула в играх своего времени, те года 17 где-то. Я уж молчу, что на встройках новых можно в 4К играть в старые, но абсолютно годные и культовые игры типа H...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Алексей Сашин
10:18
Я пользуюсь таким же шлемом дома, это Pico 4, шлем китайский!
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Алексей Исаков
10:06
А то что видюхи в ноутах очень разные по теплопакету автору невдомек
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем