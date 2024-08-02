Госдепартамент США одобрил возможную продажу Словакии 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper (Белл AH-1Z «Вайпер»), в том числе, вооружение к ним. Максимальная стоимость контракта была установлена ​​в размере $600 млн.

Весной прошлого года Словакия получила предложение о покупке 12 ударных вертолетов AH-1Z вместе с пакетом материально-технического обеспечения и обучения на общую сумму 1 миллиард долларов, из которых Братислава должна была заплатить только 340 миллионов долларов. Остальную сумму США покроют в качестве компенсации за передачу Украине словацких истребителей МиГ-29 и систем ПВО постсоветских времен (вероятно, включая зенитно-ракетную систему С-300ПМУ). Об этом 1 августа сообщил портал Defence24.

AH-1Z. Фото: Bell

Максимальная цена предлагаемого контракта, вероятно, обусловлена пакетом вооружения и дополнительного оборудования, который увеличивает стоимость примерно на 260 миллионов долларов. Примечательно, что некоторое время назад высказывались предположения, что Словакия не решится на закупку AH-1Z и перенаправит средства из США на закупку ЗРК Patriot. Такой сценарий, конечно, еще может иметь место, поскольку выданное согласие не обязывает Братиславу подписывать контракт.

Неизвестно, купит ли Словакия подержанные AH-1Z (как предполагалось ранее) или это будут новые винтокрылые машины с завода Bell в Амарилло, о чем может свидетельствовать увеличение максимальной цены всей комплектации. Их потенциальная покупка позволит в течение многих лет восстанавливать военный потенциал, утраченный после 2010 года с выводом из эксплуатации ударных вертолетов Ми-24.

реклама

Вместе с 12 вертолетами Словакия может приобрести, в частности: 26 двигателей T700-GE-401C (2 запасных), 1680 управляемых ракет APKSW, 14 инерциальных навигационных систем Honeywell (2 запасных), ракетницы, запасные части и 20-мм боеприпасы для поворотной пушки М-197. Кроме того, пакет для Братиславы включает логистическую и учебную поддержку.

Если контракт будет подписан, Словакия станет пятым покупателем AH-1Z, вторым среди европейских стран после Чехии. Прага на данный момент располагает 10 вертолетами AH-1Z и 12 вертолетами UH-1Y, купленными двумя траншами (6 и 2 единицы соответственно). Они были приобретены при поддержке США в качестве компенсации за передачу Украине вертолетов Ми-24/35.







Стоит отметить, что Чехия будет обслуживать свои вертолеты в отечественной компании LOM Praha. Словацкие машины, вероятно, также пройдут там все проверки, ремонты и возможные модификации, если будут закуплены.