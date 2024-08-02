Участник текущей предвыборной гонки Дональд Трамп представил лимитированную коллекцию кроссовок с логотипом биткоина; первая партия сразу была распродана.

Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп объявил на своей платформе в социальных сетях Truth Social, что теперь он будет продавать «биткоин-обувь». Речь идет о кроссовках с логотипом BTC.



Всего Дональд Трамп предложил три разные модели кроссовок.

Дональд Трамп продает биткоин-обувь. Источник: Truth Social

Черно-оранжевые кроссовки были доступны для предварительного заказа за 299 долларов, а золотая модель — за 499 долларов. Обувь, выпущенная ограниченным тиражом в 1000 единиц каждая, была распродана за несколько часов.

Трамп продает биткоин-обувь за 499 долларов Источник: gettrumpsneakers.com

Продажа обуви не имеет никакого отношения к предвыборной кампании Дональда Трампа, говорится на сайте gettrumpsneakers.com. Помимо кроссовок с логотипом BTC, кандидат в президенты от республиканской партии также продает обувь со знаменитой фотографией покушения на него несколько недель назад. На этих кроссовках написано «fight fight fight», именно это выкрикнул Трамп вскоре после того, как его ранили.

Дональд Трамп во время избирательной кампании явно позиционировал себя как президент, выступающий за биткоин и криптовалюту. Самым ярким событием на данный момент стало его появление на конференции в Нэшвилле. Там 79-летний кандидат объявил, среди прочего, что на посту президента США создаст резерв биткоинов.

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В биткоин-сообществе существует скептицизм относительно того, действительно ли Трамп понял творение Сатоши Накамото. Об этом говорят некоторые заявления кандидата в президенты, например, что биткоин означает «свободу, суверенитет и независимость от правительства, принуждения и контроля».

Дональд Трамп — проницательный бизнесмен. Недаром ему удалось накопить большое состояние благодаря личному бренду и сделкам с недвижимостью. Позиция в поддержку биткоина, похоже, также обусловлена личными интересами. И стратегия работает: с одной стороны, Трамп, похоже, завоевывает расположение многих держателей BTC в качестве избирателей. С другой стороны, такое положение также позволяет ему получать щедрые пожертвования из финансово сильного криптосектора.

Например, близнецы Уинклвосс, основавшие криптовалютную платформу Gemini, пожертвовали почти 850 000 долларов в BTC каждый кандидату в президенты от республиканцев. Гэри Кардоне, брат известного предпринимателя Гранта Кардоне, также передал Дональду Трампу максимальное пожертвование на кампанию в размере 844 600 долларов через BTC. В общей сложности Трамп собрал более 4 миллионов долларов с помощью программы криптовалютных пожертвований, запущенной в конце мая.

Дональду Трампу также удалось привлечь на свою сторону Дэвида Маркуса, бывшего президента платежной системы PayPal. Маркус, который участвовал в разработке криптовалюты Libra (Diem), а сейчас является генеральным директором поставщика услуг Bitcoin Lightning, подробно рассказал в посте о том, почему он считает кандидата в президенты от республиканской партии лучшим выбором. Генеральный директор Tesla Илон Маск, который также является сторонником Трампа, процитировал этот пост и написал: «Интересно».

Даже если позиция Дональда Трампа в отношении биткоина в первую очередь обусловлена оппортунизмом, и он, вероятно, еще не до конца понимает стоящую за цифровым активом концепцию, сторонники криптовалют в США, похоже, объединились вокруг кандидата в президенты от республиканцев.