Между двумя поколениями атомных бомбардировщиков B-2 Spirit и B-29 Doc почти 50 лет разницы. Они впервые в истории поднялись вместе в воздух.

Между первыми полетами бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit и B-29 Doc — двух американских ядерных бомбардировщиков — прошло почти 50 лет. Теперь эти два легендарных самолета впервые были замечены в небе вместе.

Два атомных бомбардировщика разных эпох. Фото: ВВС США Посетители смогли увидеть это зрелище на авиашоу Wings Over Whiteman над базой ВВС Уайтмен в американском штате Миссури. Оба самолета эксплуатируются 509-м бомбардировочным авиаполком. Подразделение было основано во время Второй мировой войны для выполнения ядерных миссий на самолетах B-29.

B-29 Doc — один из двух самолетов серии Superfortress, которые до сих пор готовы к полетам и используются для авиашоу. Он был построен в 1944 году и передан ВВС в марте 1945 года. Он назван в честь одного из 7 гномов — Умника (англ. Doc) — из одноименного диснеевского мультфильма. Название и изображение гнома можно увидеть на борту самолета. B-29 Stratofortress Doc. Фото: ВВС США Четырехмоторный Boeing B-29 Superfortress был дальним бомбардировщиком, считавшимся самым большим и мощным бомбардировщиком Второй мировой войны. Он имеет дальность действия около 5000 километров и достигает высоты более 10 километров. Во время Второй мировой войны было построено почти 4000 самолетов.

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В-29 имел гермокабины и центральную систему управления огнем с дистанционно управляемыми орудиями. В штатное оснащение входили 10 пулеметов 50-го калибра и 20-мм пушка.

Дальность сильно зависела от нагрузки. Для полета с 2300 килограммами бомб радиус действия составлял около 2600 километров. Рекорд дальности полета из Гуама в Вашингтон составил 13 000 километров. Полет продолжался 35 часов.

Superfortress также считается самолетом, усовершенствовавшим дозаправку в воздухе. Для этой цели компания Boeing разработала стрелу, которая используется до сих пор. Модифицированный B-29 использовался в качестве самолета-заправщика для Lucky Lady II во время первого беспосадочного кругосветного полета.

По данным The War Zone, состоявшийся на днях полет, вероятно, является первым, когда B2 и B-29 летели вместе строем на авиашоу. Незадолго до этого события не было ясно, взлетит ли B-29 вообще. Он был заявлен лишь как выставочный объект.

Однако полет B-2 планировался уже давно. Военная база — единственное постоянное место пребывания B-2 Spirit. Всего в период с 1988 по 1997 год был построен всего 21 самолет, а один из них разбился на базе ВВС Андерсен на Гуаме в 2008 году. Другой уже не работает после аварийной посадки с возгоранием в конце 2022 года.

B-2. Фото: ВВС США

Сегодняшние бомбардировщики B-2 являются ключевым элементом американской триады ядерного сдерживания (бомбардировщики воздушного базирования, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и подводные лодки). При размахе крыла 52 метра он почти на 10 метров больше В-29 времен Второй мировой войны.

Он приводится в движение 4 реактивными двигателями, а значит, может достигать высоты более 15 километров. Его дальность составляет около 11 000 километров без дозаправки в воздухе. Теоретически он мог оставаться в воздухе дольше.

В отличие от B-29, B-2 вообще не имеет оборонительного вооружения. Вместо этого основное внимание уделялось свойствам малозаметности, которые сделали бы его невидимым для радиолокационных систем противника. Специальные материалы, покрытия и культовая конструкция крыла были призваны максимально подавить его инфракрасную и радиолокационную заметность.

Ожидается, что в ближайшие годы B-2 будет заменен более современным B-21. По данным Министерства обороны США, первые испытания бомбардировщика-невидимки следующего поколения уже проводятся, и запланировано производство не менее 100 единиц.