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Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщик B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
ВВС США говорят об исторической миссии, а Россия – об успешном маневре по перехвату.

В воскресенье, 21 июля, в воздушном пространстве Европы произошел инцидент. Россия инициировала запуск МиГ-29 и МиГ-31 с целью перехвата двух стратегических бомбардировщиков ВВС США.
Бомбардировщики B-52H сопровождает финский F/A-18C. Фото: ВВС Финляндии В ВВС США заявили об «исторической миссии».

Бомбардировщики B-52H сопровождает финский F/A-18C. Фото: ВВС ФинляндииДва бомбардировщика B-52H взлетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане, США. Вместо прямого полета к месту назначения в Румынии состоялся запланированный полет в Северную Европу. 

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Противостояние произошло в 8 часов утра над Баренцевым морем, к северо-востоку от Финляндии. Россия направила на перехват бомбардировщиков МиГ-29 и МиГ-31. В Минобороны России описывают столкновение так:

«По мере приближения российских истребителей американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс, отошли, а затем отвернулись от государственной границы России».

По данным ВВС, произошло следующее:

«И Россия, и США заявляют, что их самолеты находились в международном воздушном пространстве, и каждый из них действовал в соответствии с международным правом».

Бомбардировщики B-52H сопровождали самолеты НАТО. Фото: ВВС СШАНад Финляндией бомбардировщики B-52H дозаправлялись в воздухе самолетами KC-135, летевшими с баз ВВС в Англии и Польше. Их сопровождали финские истребители F/A-18C. Позже бомбардировщики сопровождались немецкими истребителями Eurofighter и румынскими F-16.

Дозаправка в воздухе B-52H. Финский F/A-18C обеспечивает сопровождение. Фото: ВВС СШАСША разместили стратегические бомбардировщики в Румынии. Бомбардировщики B-52 впервые оказались в воздушном пространстве Финляндии. Страна является членом НАТО только с 2023 года.
Незадолго до приземления в Румынии. Слева финский F/A-18, справа румынский F-16. Фото: ВВС США Обозреватели отмечают, что ни один бомбардировщик B-52 никогда не приближался к Кольскому полуострову так близко, как в этом полете. Это также могло стать толчком к маневру по перехвату.

На полуострове расположен ряд российских военных объектов. В их число, среди прочего, входят базы Северо-морского флота, использующихся для атомных подводных лодок, оснащенных ядерными ракетами.

B-52 поступил на вооружение в 1955 году. Это делает его старейшим самолетом ВВС США, все еще находящимся на вооружении. В настоящее время на вооружении находятся 72 бомбардировщика версии B-52H. Планируется, что по крайней мере некоторые из них продолжат летать и в 2050-е годы. Первые из них планируется модернизировать до B-52J до 2030 года. Они получат новые двигатели и улучшенный радар.

МиГ-29 — российский многоцелевой истребитель, принятый на вооружение в 1983 году. Он был разработан как ответ на F-15 и F-16 и считался более маневренным в воздушном бою и, следовательно, превосходящим американские истребители.

Последней версией ВВС России является МиГ-29СМТ. С 1998 года до этого стандарта модернизировались старые МиГ-29. Заменяются дисплеи в кабине, устанавливаются двигатели большей мощности, модернизируется радар. Максимальная скорость — 2,3 Маха, практический потолок — 18 000 метров. Нагрузка оружия составляет около 5000 кг. Боевая 30-мм пушка имеет боезапас почти 150 снарядов. Вооружение узлов подвески включает ракеты класса «воздух-воздух», неуправляемые бомбы, планирующие бомбы, ракеты «воздух-земля» и, при необходимости, ядерные свободнопадающие бомбы взрывной мощностью 30 килотонн.

Российский МиГ-31 — перехватчик. Он был специально построен для уничтожения стратегических бомбардировщиков и, при необходимости, крылатых ракет. Он был введен в эксплуатацию в 1981 году. Обладая скоростью до 2,83 Маха, он считается одним из самых быстрых самолетов в мире.

Его стандартное вооружение — 4 ракеты «воздух-воздух» Р-33 и 23-мм автоматическая пушка с боезапасом 260 снарядов. Он может нести под крыльями дополнительные ракеты «воздух-воздух» большей дальности.

Россия использует МиГ-31 для наземных атак. Для этого некоторые МиГ-31 были приспособлены для запуска противорадиолокационных и противокорабельных ракет. В варианте МиГ-31К он модифицирован для перевозки и стрельбы гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
МиГ-31 с «Кинжалом» Подобные инциденты с перехватом самолетов нередки. Это часть задач по наблюдению за воздушным пространством соответствующих стран.

Бомбардировщики B-52H редко участвуют в маневрах по перехвату над Европой. Можно предположить, что США сознательно выбрали маршрут полета, чтобы приблизиться к российской границе. 

Маневры по перехвату всех сторон значительно увеличились в последнее время. Были, помимо прочего, инциденты в воздушном пространстве вблизи Норвегии, Финляндии, Эстонии и Польши, причем всё это закончилось без боевых действий.

#россия #авиация #военная техника #бомбардировщик #b-52h
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