Европейские компании, которые не сделали свои сайты безбарьерными (то есть доступными для маломобильных граждан), не только упускают миллиарды потенциальных продаж. Они могут быть закрыты с июня 2025 года.

Согласно исследованию Accenture, почти 90% всех сайтов не являются безбарьерными, то есть не предназначены для маломобильных групп населения. Поэтому соответствующие цифровые предложения либо недоступны, либо плохо доступны для людей с ограниченными возможностями.



Это может быть невыгодно для компаний по нескольким причинам. С одной стороны, они упускают миллиарды потенциальных продаж. Как пишет Handelsblatt, люди с ограниченными возможностями в ЕС представляют собой покупательную способность в 2,3 триллиона евро в год.





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Для маломобильных групп населения важно, чтобы, например, онлайн-банкингом можно было управлять только с клавиатуры или чтобы в интернет-магазине можно было менять размер шрифта. Например, тест, проведенный Aktion Mensch и Google, показал, что только пятая часть исследованных интернет-магазинов хотя бы частично является безбарьерной.

Компании, которые не сделают свои цифровые сервисы безбарьерными, вскоре столкнутся с серьезными штрафами – вплоть до закрытия сайта. Дело в том, что 28 июня 2025 года вступит в силу так называемый Закон об усилении доступности.

Закон устанавливает четкие минимальные стандарты доступности сайтов. После проверки в худшем случае надзор за соответствующим рынком может заблокировать сайт, если он не является безбарьерным, как предупреждает эксперт по инклюзивности и консультант Accenture Анке Ленц.

По данным Handelsblatt, многие известные компании признались, что в настоящее время они не соответствуют стандартам, которые потребуются в будущем. В число этих компаний входят Deutsche Bahn и Deutsche Bank.

Реализация закона — сложная задача. Прежде всего, необходимо выявить и затем устранить ошибки и барьеры в цифровых предложениях. В крупных организациях это может занять некоторое время. По данным Handelsblatt, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa, например, оценил затраты на эти изменения в миллионы евро.

Что может произойти, если компании не соблюдают правила доступности, уже можно увидеть в США. Там уже давно действуют соответствующие правила – и маломобильные граждане подают в суд.

Например, оператору супермаркетов Target пришлось заплатить $12 млн, потому что его сайт не был полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.