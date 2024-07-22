Несмотря на запрет на совместное использование паролей, стриминговый сервис фиксирует успехи на рынке.

В последнем квартале Netflix привлек 8 миллионов новых подписчиков. Сейчас Netflix насчитывает около 277,7 миллионов подписчиков по всему миру.



Некоторые аналитики удивлены продолжающимся ростом. Сервис принимает меры против совместного использования паролей с прошлого года. Это решение привело к предположению, что многие клиенты в знак протеста откажутся от подписки.





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Но, судя по всему, случилось обратное — именно так, как и предполагал Netflix. Многие пользователи купили собственную подписку вместо того, чтобы отказаться от Netflix. При этом многие выбирают самый дешевый способ просмотра Netflix: подписку с рекламой. В странах, где это возможно, такой вариант выбирают 45% новых клиентов.

Netflix предполагает фактическую аудиторию в 600 миллионов человек. Стриминговый гигант тратит около $17 млрд в год на сериалы, фильмы и прямые трансляции, чтобы поддерживать интерес людей. И эта сумма будет увеличиваться с ростом доходов, говорит соруководитель Netflix Тед Сарандос. Netflix в последнее время больше экспериментирует с прямыми трансляциями, а также решается на дорогостоящую покупку спортивных трансляций.

Несмотря на доминирование в стриминговом бизнесе, на долю Netflix приходится менее 10% телевизионных зрителей. В США, например, сервис следует сразу за видеоплатформой Google YouTube. По словам Сарандоса, для дальнейшего роста Netflix сосредоточится на этом сегменте.

Доходы в последнем квартале выросли примерно на 17% в годовом исчислении до $9,6 млрд, как объявил Netflix после закрытия фондового рынка США 18 июля. Прибыль выросла с $1,49 млрд до чуть менее $2,15 млрд.

Netflix лишь немного не оправдал ожиданий аналитиков, когда дело дошло до прогноза прибыли на текущий квартал. При этом стриминговый сервис уже заявил, что прирост количества клиентов будет ниже, чем в том же квартале прошлого года, поскольку меры против совместного использования паролей оказали тогда сильное влияние.

По итогам года Netflix сейчас настроен несколько более оптимистично: рост прибыли ожидается от 14 до 15 процентов. Ранее цель составляла от 13 до 15 процентов. Акции 19 юля на торгах в США выросли на 2%.

Netflix прибылен, в то время как конкуренты, такие как Disney и Paramount, изо всех сил пытаются вывести свои стриминговые предложения в плюс. Лидер рынка осознает свою силу и явно отвергает комплексные предложения с другими услугами, которыми пользуются конкуренты.

Netflix также видит преимущество в том, что фильмы и сериалы производятся в разных странах. Они завоевали очень большую аудиторию на своих внутренних рынках, а некоторые из них даже стали международными хитами. Ярким примером является южнокорейский сериал «Игра в кальмара», второй сезон которого должен выйти в этом году.