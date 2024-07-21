Энергетическая политика Венгрии оказалась под микроскопом США.

Посольство США в Венгрии раскритиковало правительство Виктора Орбана за усиление энергетической зависимости страны от России, опубликовав в социальных сетях видео с кадрами встречи премьер-министра Венгрии с Владимиром Путиным. Это не первый раз, когда американская дипломатическая миссия высказывается по этому поводу.

Виктор Орбан



реклама «Только одна страна в западном мире не снижает, а увеличивает свою зависимость от Москвы», — пишет посольство США, не называя конкретно Венгрию, а лишь приводя текст на фоне фотографий со встречи Орбана и Путина, которая состоялась в октябре в Пекине.

Издание приводит в пример Финляндию и Болгарию как страны, ставшие независимыми от российской энергетики. В ролике также показаны кадры российского военного парада и вручения высокой государственной награды министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

«Хотя Венгрия остается единственной страной ЕС, которая на 100% зависима от России в плане ядерного топлива, Соединенные Штаты принимают закон, запрещающий импорт российского урана. Зависимость Венгрии от РФ — это выбор, и притом опасный», — написали в американском посольстве.

Венгрия во многом зависит от российских энергоресурсов. Ежегодно страна импортируют 4,5 миллиарда кубометров природного газа по 15-летнему контракту с «Газпромом», подписанному в сентябре 2021 года. Более того, в прошлом году по трубопроводу «Дружба» импортировано 4,5 миллиона тонн нефти, а госкомпания «Росатом» расширяет единственную в Венгрии атомную электростанцию в Пакше в центральной части страны.

Это не первый случай, когда американское посольство в Будапеште резко критикует политику правительства Орбана, отмечают венгерские СМИ. После визита премьер-министра Венгрии в Москву в начале июля в рамках самопровозглашенной «миротворческой миссии» посол Дэвид Прессман оценил, что инициатива Орбана «нанесла большой ущерб Венгрии и ее отношениям с союзниками».

Дипломат также раскритиковал тесные отношения Будапешта с Пекином во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Будапешт в мае. Ранее он неоднократно высказывался, когда венгерский парламент откладывал одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Венгерско-американские отношения остаются напряженными с начала президентства Джо Байдена. Орбан и его соратники открыто поддерживают кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США.