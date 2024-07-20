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kosmos_news
Недавно представленная модель ИИ GPT-4o mini полностью заменит GPT 3.5
19 июля состоялся запуск небольшой и недорогой модели искусственного интеллекта от OpenAI.

В подробном сообщении в блоге OpenAI объявила о выпуске новой модели искусственного интеллекта для ChatGPT. Инструмент называется GPT-4o mini. Как следует из названия, это небольшая языковая модель, созданная в первую очередь для скорости и эффективности.

OpenAI представила GPT-4o mini
GPT-4o mini предназначена для замены модели GPT-3.5 Turbo. Она задуман как «самая экономичная маленькая модель OpenAI». И первоначальные тесты компании подтверждают это утверждение. ИИ-инструмент GPT-4o mini смог набрать 82% в тесте MMLU (массовое многозадачное понимание языка). Для сравнения: GPT-3.5 Turbo набрал в этом тесте 70%. По данным OpenAI, конкурирующие ИИ, такие как Gemini 1.5 Flash (79%) и Claude 3 Haiku (75%), также отстают от новой модели ИИ.

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Сообщается, что GPT-4o mini опережает конкурентов в задачах кодирования. В тесте HumanEval, который измеряет производительность кодирования искусственного интеллекта, GPT-4o mini набрал 87,2%. Gemini Flash набрал 71,5%, а Claude Haiku — 75,9%. Независимые тесты от LMSYS также показывают, что ИИ работает хорошо по сравнению с другими моделями.

GPT-4o mini примерно на 60% дешевле своего предшественника. Разработчики платят $0,15 за один миллион входных токенов и $0,60 за такое же количество выходных токенов. (Токен — небольшой, понятный для модели фрагмент текста: слово, слог или отдельный символ.) 

Новая модель искусственного интеллекта в первую очередь ориентирована на разработчиков, которые используют искусственный интеллект для передачи повторяющихся задач GPT и компании или для параллельного выполнения нескольких задач — без каких-либо затрат. Языковая модель имеет контекстное окно на 128 000 токенов, которые можно обрабатывать одновременно, и уровень знаний до октября 2023 года. Однако OpenAI не раскрыла, сколько параметров имеет GPT-4o mini.

Одновременно с этим OpenAI представила новую меру безопасности. GPT-4o mini станет первой моделью, которая будет использовать эту меру безопасности. В новой системе ИИ отдает приоритет одним инструкциям над другими. Это сделано для того, чтобы джейлбрейки и другие атаки не могли обойти инструкции ИИ разработчиков и тем самым подорвать меры безопасности ИИ.

При запуске GPT-4o mini может обрабатывать язык и, по крайней мере, через API, распознавать и анализировать изображения. В будущем ИИ также должен уметь обрабатывать видео- и аудиоматериал. GPT-4o mini изначально доступен разработчикам через API и частным клиентам через браузер и приложение ChatGPT. Частные пользователи также могут получить доступ к ИИ без активной подписки. Корпоративным клиентам придется подождать еще неделю, до 26 июля, пока для них будет активирована малая языковая модель.

OpenAI реагирует на растущее конкурентное давление со стороны других моделей искусственного интеллекта. Разработчики, которым нужны более эффективные и, следовательно, более дешевые модели, в последнее время все чаще обращаются к Google Gemini 1.5 Flash или Claude 3 Haiku от Anthropic.

OpenAI сравнительно поздно выпустил свою мини-модель. Менеджер ChatGPT Оливье Годеман рассказал The Verge, что причина, по которой они так долго работали, заключалась в расстановке приоритетов. Долгое время люди фокусировались на более крупных и лучших моделях, прежде чем заметили и подхватили тенденцию к более мелким и эффективным моделям.

#технологии #искусственный интеллект #gpt-4o mini
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