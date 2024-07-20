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Дональд Трамп: США и Китай участвуют в гонке за биткоин
В интервью каналу Bloomberg кандидат в президенты Дональд Трамп объясняет, что его поддержка сектора биткоина или криптовалют в первую очередь обусловлена ​​получением преимущества над Китаем.

Дональд Трамп уже несколько раз подчеркивал, что заявленная им политическая открытость по отношению к биткоину и криптовалютам также направлена на получение преимущества перед конкурирующими странами. Например, в своем посте на Truth Social он выразил пожелание, чтобы все BTC добывались в США.


В интервью Bloomberg кандидат в президенты более подробно рассказал об этом. Когда его спрашивают об изменении его взглядов на криптовалюты, он прямо говорит о конкуренции с Китаем. По словам Трампа, Народная Республика «очень заинтересована» и «достаточно продвинута в этой области».

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 Если мы этого не сделаем, этот тренд подхватит Китай – или кто-то другой, но, скорее всего, Китай. Китай в этом очень заинтересован. Китай достаточно продвинут в этой области.
 Дональд Трамп

На первый взгляд кажется довольно невероятным, что КНР может быть конкурентом США, когда дело касается биткоина и криптовалют. В 2021 году правительство приняло меры против базирующихся там майнинговых компаний. Также было сказано, что торговля биткоинами и криптовалютами признана незаконной.

Кроме того, за последние несколько месяцев Китай купил больше золота, чем когда-либо прежде. Хотя Банк Китая приостановил покупки золота в мае и июне, эксперты полагают, что аппетит к драгметаллу не уменьшится.
Таким образом, казалось, что Китай принял решение отказаться от биткоина и отдать предпочтение золоту. Согласно внутренним данным, доступным Wall Street Journal, китайцы по-прежнему в больших объемах торгуют цифровыми монетами через криптобиржу Binance.

Несмотря на предполагаемый запрет на добычу BTC, около 20% хешрейта биткоина, как сообщается, по-прежнему поступает из Поднебесной. Сообщается, что даже правительственные чиновники сотрудничают с майнинговыми компаниями.

Тем временем появляются слухи о том, что КНР вскоре может снова стать более открытой для биткоина. Джастин Сан, известный криптопредприниматель и основатель криптовалюты Tron, прокомментировал эти слухи всего несколько дней назад. Сан, который также владеет криптовалютной биржей Poloniex, одержал победу в суде в материковом Китае. Его обвиняли в инсайдерской торговле.

«Это большая победа не только для меня, но и для самой отрасли, поскольку криптовалюты уже давно считаются серой зоной в Китае», — сказал Сан Forbes, добавив, что суд в Китае придал криптовалютам некоторую легитимность. Он пришел к выводу, что Китай теперь готов развернуться в отношении биткоина и криптовалют.

Несколько недель назад Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) также положительно прокомментировал биткоин в своем отчете. Помимо продолжающейся эволюции цифровых активов, крупнейший в мире банк по совокупным активам также обсудил положительные свойства творения Сатоши Накамото.

По данным Bitcoin Treasuries, в самом Китае в настоящее время хранится около 190 000 биткоинов, которые страна конфисковала. Это меньше, чем 213 000 BTC, принадлежащих Соединенным Штатам. 

Если в заявлениях Трампа есть доля правды, то подход Китая может совершенно отличаться от подхода США. Сектор криптовалют в настоящее время процветает. Многие майнинговые компании перенесли свою деятельность из Китая в США. 

Крупные американские банки и управляющие активами, такие как BlackRock, полагаются на биткоин, и даже первый государственный пенсионный фонд США инвестировал в этот актив через спотовые ETF.

Итак, сторонник биткоина Дональд Трамп, судя по всему, будет избран в Белый дом в ноябре и даже хочет назначить держателя BTC вице-президентом. Дэвид Бэйли, генеральный директор издания Bitcoin Magazine и советник кандидата в президенты, даже заявил, что Трамп спросил его, может ли биткоин решить проблему государственного долга США.

В настоящее время ходят слухи, что Трамп расскажет об этом проекте во время своего выступления на конференции по биткоину в Нэшвилле в субботу на следующей неделе. Деннис Портер, генеральный директор некоммерческой организации в секторе добычи биткоинов в США, написал, что Трамп объявит о стратегическом плане резервирования биткоинов в Нэшвилле. Саймон Диксон, бывший инвестиционный банкир, сказал, что получает все больше информации, подтверждающей это.

Если это окажется правдой, это станет невероятным катализатором роста цены биткоина.

#сша #китай #криптовалюты #биткоин #дональд трамп
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