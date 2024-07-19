Исследователи были вдохновлены морскими млекопитающими и разработали материал, которым можно покрыть гребные винты кораблей.

Китай хочет произвести революцию в судоходстве с помощью бионической кожи дельфина. Если этим материалом покрыт гребной винт судна, корабль должен сэкономить в среднем 2% энергии и, следовательно, топлива. Это не только полезно для окружающей среды, но и экономит деньги.

Новый пропеллер. Фото: Институт технологии материалов и инженерии Нинбо

Новый гребной винт уже использовался в трех рейсах нефтяного танкера водоизмещением 300 000 тонн. За 200 дней было пройдено 65 000 километров между портами Китая и Ближнего Востока.

Результаты многообещающие: благодаря покрытию можно сэкономить около 2% топлива (на таких судах обычно используется мазут). За период в 2,5 года возможна экономия в 1,5%, сообщает издание CGTN. Это решение экономит более 300 тонн топлива в год только на этом танкере стоимостью $140 тысяч. В то же время можно было бы избежать выбросов более 900 тонн CO 2 .

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Материал, напоминающий кожу дельфина, был разработан в Институте технологии материалов и инженерии Нинбо. В его основе лежит строение кожи дельфинов, которые при плавании в море скользят по воде практически без сопротивления. Причина — микроструктуры на коже дельфина, которые создают микровихревые токи и тем самым уменьшают трение между кожей и водой.







Новое покрытие также снабжено микроструктурами размером от 0,1 до 0,2 мм, выполненными из гибкого материала. В отличие от бионической кожи акулы, бионическая кожа дельфина проще и, следовательно, более экономична. Оснащение гребного винта корабля стоит около $20 000 — это лишь малая часть того, что можно экономить на топливе каждый год.

Некоторые люди, возможно, знают бионическую кожу акулы по плаванию. Настоящая кожа акулы не гладкая, а на ощупь напоминает наждачную бумагу из-за чешуйчатых отростков. Производители купальников вдохновились этим и разработали костюмы, которые должны были имитировать кожу акулы. Вероятно, именно поэтому в олимпийском 2008 году было установлено 133 новых мировых рекорда по плаванию. Когда некоторые костюмы из этого материала были запрещены, спортсмены снова сбавили темп.

Кожа дельфина – не единственное, что инженеры копируют с морских млекопитающих. Носовая выпуклость судна, располагающаяся обычно ниже ватерлинии в носовой части корабля, влияет на движение корабля, а также благотворно влияет на расход топлива.





Это решение может сэкономить от 10 до 15% топлива. Моделью для этого решения послужило утолщение на носу дельфинов.







