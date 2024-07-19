Саудовская Аравия хочет использовать технику в туризме, а также для перевозки паломников между Меккой и Джиддой.

Немецкая компания Lilium, занимающаяся созданием электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (сокр. eVTOL), объявила, что Saudia Group подписала с Lilium соглашение о покупке до 100 машин eVTOL. На первом этапе планируется заказать 50 воздушных такси с вертикальным взлетом и электроприводом, еще 50 машин будет поставлено дополнительно.

Это «крупнейшее обязательство авиаперевозчика по внедрению eVTOL», говорится в пресс-релизе. Saudia — государственная авиакомпания Саудовской Аравии.

Соглашение включает график авансовых платежей, график будущих поставок, гарантии работоспособности техники, а также условия на запасные части, техническое обслуживание и ремонт. Для Lilium, которая в последнее время боролась с проблемами финансирования, контракт заключен как раз вовремя, чтобы иметь возможность продолжить работу над воздушными такси и ввести их в эксплуатацию. По данным издания Handelsblatt, Lilium тратит около €30 миллионов в квартал.

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«Saudia Group гордится тем, что является первой компанией в регионе, которая приобрела полностью электрические аппараты eVTOL. Это отражает наше стремление постоянно сокращать выбросы углекислого газа и стать лидером отрасли в региональной электрической авиации. Мы осознаем решающую роль, которую Lilium может сыграть в обеспечении экологичных полетов премиум-класса и приближении наших гостей к пункту назначения», — сказал Ибрагим Аль-Омар, генеральный директор Saudia Group.

Помимо прочего, Саудовская Аравия хочет использовать eVTOL для перевозки паломников между Меккой и Джиддой и использовать их в туризме, который становится все более важным для богатой нефтью страны.

Стоимость Lilium на фондовом рынке составляет около $576 миллионов, и в результате сделки оценка подскочила на 3% на премаркете. До $14 за акцию, которые были у Lilium в 2021 году, еще далеко; цена за акцию в настоящее время составляет менее одного доллара. Компания потеряла около 90% стоимости с момента своего пика.

Запас хода аэротакси составляет 175 километров, максимальная скорость — 250 км/ч. Первые аппараты планируется доставить Саудовской Аравии в 2026 году, а также они будут использоваться на спортивных и развлекательных мероприятиях в Эр-Рияде.

Тем временем немецкий конкурент Volocopter также занят расширением. В 2025 году его eVTOL планируется запустить в Нью-Йорке для перевозки туристов. В этом году в рамках парижской Олимпиады также планировалось предложить коммерческие полеты воздушного такси.