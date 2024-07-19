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kosmos_news
Новая солнечная электростанция в Китае имеет башни высотой 200 метров и 30 000 зеркал
Система завершена на 90% и планируется запустить ее в эксплуатацию в конце года.

В настоящее время в Китае строится первая солнечная тепловая электростанция с двумя башнями и генератором, сообщает корпорация CGTN. Ожидается, что в сочетании с 30 000 зеркалами, фокусирующими солнечный свет на башнях, в будущем она будет генерировать 1800 гигаватт-часов (ГВтч) энергии в год.
Солнечная электростанция еще не достроена. Некоторые зеркала все еще отсутствуют. Фото: China Three Gorges Corporation 
При такой мощности это будет солнечная тепловая электростанция с самым большим выходом энергии в мире. Такие солнечные системы используют солнце для выработки тепла, а фотоэлектрические системы преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество.

На солнечных тепловых электростанциях зеркала, известные как гелиостаты, обычно располагаются по кругу вокруг башни и выравниваются с двигателями так, чтобы солнечные лучи всегда падали на поверхность в верхней части башни, так называемый поглотитель. На китайском предприятии в северо-западной провинции Ганьсу зеркала занимают площадь 800 000 квадратных метров (для сравнения: это около 112 футбольных полей).

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В зависимости от угла падения свет должен максимально эффективно отражаться на одну из двух 200-метровых башен, что должно повысить выход энергии на 24%.

В целом зеркала имеют отражательную способность 94%. Таким образом, они могут (когда они чистые) отражать 94% солнечного света.

В абсорбере находится сосуд с солевой смесью, сжижающейся при температуре чуть более 100 градусов. Расплавленная соль нагревается до нескольких сотен градусов под действием сфокусированного света. Жидкость с высокой температурой кипения отводит тепло. В пункте назначения тепло вызывает испарение воды, что, в свою очередь, приводит в движение паровую турбину. Это производит электрическую энергию, которая подается в сеть.

Соль также действует как аккумулятор тепла. Ночью еще достаточно жарко, чтобы система могла работать. Уникальность завода в Китае заключается в том, что обе башни приводят в действие одну и ту же турбину, и не у каждой башни есть собственная турбина.

По данным СМИ, китайская система уже построена на 90% и планируется запустить ее в эксплуатацию в конце года. Тогда она превзойдет солнечную электростанцию в США СТЭС Айвонпа и станет самой мощной солнечной тепловой электростанцией. Американская станция состоит из трех зеркальных полей, каждое из которых имеет башню. На этой электростанции концентрированный солнечный свет непосредственно нагревает воду в паровом цикле, который, в свою очередь, приводит в движение 3 отдельные паровые турбины.

В Европе также есть солнечные электростанции. В Испании, например, есть электростанции как с жидким солевым, так и с паровым циклом.

Однако более популярны параболические желобные электростанции. Здесь параболические зеркала фокусируют солнечные лучи не на башне, а на трубке, расположенной в фокусе зеркала. В этой трубе течет масло-теплоноситель, которое также может нагреваться до нескольких сотен градусов.

Температуры, которые могут быть достигнуты на электростанциях с параболическими желобами, обычно ниже, чем на солнечных башенных электростанциях. Аккумулирование тепла возможно только на промежуточном этапе, например, путем нагрева резервуара для хранения соли с помощью масла-теплоносителя.

#китай #энергетика #солнечная электростанция
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