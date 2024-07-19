Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit модернизируется, хотя его преемник уже практически готов к полету.

Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit ВВС США проходит модернизацию как раз к 35-летию своего первого полета. Инновации, вероятно, являются последней мерой, продлевающей жизнь истребителя после того, как самолет планируется заменить на B-21 Raider не позднее начала 2030-х годов.

B-2 Spirit. Фото: ВВС

Обновление называется Spirit Realm 1 или SR 1. Модернизация обеспечит «улучшение критически важных возможностей систем связи и вооружения». Это должно быть достигнуто посредством «открытой архитектуры системы миссий».

Это решение облегчит интеграцию новых функций через обновления программного обеспечения. Модернизация также призвана повысить «живучесть» бомбардировщика. Что именно под этим подразумевается, остается неясным.

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Этот термин обычно используют, когда программное обеспечение и/или датчики были улучшены, чтобы эффективнее или раньше сигнализировать об активации радара ПВО. То же самое относится и к приближающимся ракетам. Если пилоты будут получать более точные предупреждения, они смогут лучше реагировать на маневры.

В любом случае, SR 1 содержит не только новое программное обеспечение. В кабине появятся новые дисплеи. Согласно заявлению, другое летное оборудование также является новым. Обновление создает совместимость с будущим оружием.

Портал The War Zone предполагает, что это может означать, среди прочего, 5000-фунтовую бомбу класса GBU-72/B, разрушающую бункеры. Бомба предназначалась для разрушения глубоких, бронированных пространств, слишком хорошо защищенных от обычных бомб.

Оружие представляет собой неуправляемую свободнопадающую бомбу BLU-138. В сочетании с комплектом модернизации JDAM она становится планирующей бомбой с GPS-наведением.

Другое будущее оружие, которое может нести бомбардировщик-невидимка, включает гиперзвуковые ракеты. Сообщается, что в настоящее время они разрабатываются ВВС в качестве преемника программы создания оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW).

Срок действия ARRW истекает в этом году. Наконец, разработанная ракета AGM-183A прошла испытания. В нынешнем виде она, вероятно, не будет готова к серийному производству.

B-2 также вряд ли будет оснащен крылатой ракетой AGM-181A. Она должна быть совместима с ядерной боеголовкой W80-4, мощность взрыва которой будет достигать 150 килотонн. Для сравнения: сброшенная на Хиросиму бомба имела мощность взрыва 13 килотонн.

AGM-181A, вероятно, будет использоваться только в преемнике B-2, B-21. Крылатая ракета также призвана заменить ядерную крылатую ракету AGM-86B, запускаемую с бомбардировщика B-52.

Из 21 построенного бомбардировщика Spirit 19 до сих пор находятся на вооружении ВВС. В 2008 году один экземпляр был разрушен в результате крушения. В 2022 году произошла аварийная посадка, после чего самолет также был списан. Последний на сегодняшний день инцидент даже привел к временному запрету на взлет всех B-2.

Тем временем становится известно все больше информации о преемнике B-21. Самым ярким отличием является его меньший размер. Это означает, что он может нести меньше оружия, но имеет большую дальность действия. Он также должен иметь лучшую скрытность и модернизированные системы.