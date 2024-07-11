Тем временем китайцы уже строят и более крупные ветряные турбины.

Датский производитель ветряных турбин Vestas приближается к коммерциализации своей новейшей и крупнейшей модели ветряной турбины. Хотя производитель достигает очередной вехи в развитии ветряков, европейские турбины все равно сильно отстают от китайских.

Фото: Vestas

Vestas объявил, что завершил установку своей крупнейшей наземной ветряной турбины мощностью 7,2 МВт. Ожидается, что прототип модели впервые начнет производить электроэнергию в июле. Турбина расположена в испытательном центре Vestas недалеко от Остерильда.





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«Теперь прототип будет протестирован для подтверждения его надежности, прежде чем модель поступит в серийное производство», — сообщает датский производитель.

Диаметр ротора ветряка версии В172 (на 7,2 МВт) составляет 172 метра (он также доступен в версии В162 – диаметром 162 м). Хотя это все еще прототип, уже есть компании, желающие заказать турбину, когда она выйдет на рынок. Заказ сделала немецкая компания Uhl Windkraft, которая хочет установить эти ветряные турбины на своей ветряной электростанции недалеко от границы со Швейцарией.

Новая турбина станет самой крупной турбиной этого производителя. Разница между «стандартными» ветряками этой модели и другими ветряками существенна. Vestas также предлагает ветряные турбины мощностью 2–2,2 МВт или примерно 3,5–4,5 МВт. Аналогичное предложение – по мощности – предлагает конкурент датской компании, немецко-испанская Siemens Gamesa. У ветряка этой компании мощность оценивается в 7 МВт.

Прогресс европейских компаний в повышении эффективности турбин и создании новых, все более крупных моделей — это тенденция, продолжающаяся уже много лет. Однако по сравнению с достижениями китайских производителей европейские компании, несмотря на изначально лучшее положение и больший опыт, уже давно остались далеко позади.

Компания SANY Renewable Energy из Поднебесной успела анонсировать работу над наземной турбиной мощностью 15 МВт, с диаметром ротора примерно 260 метров.

Модели Vestas имеют мощность 15 МВт, но предназначены для эксплуатации в море. Китайская компания Mingyang уже производит более крупные и мощные ветряные станции и объявила о работе над новыми огромными турбинами мощностью 22 МВт.