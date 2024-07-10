Армия США объявила о начале эксплуатационных испытаний новых боевых машин.

82-я воздушно-десантная дивизия приступила к эксплуатационным испытаниям новых боевых машин M10 Booker. Это, по сути, средние танки.

Фото: PEO Ground Combat Systems

Эта техника рассматривается в США как боевая машина поддержки танков, т.е. БМПТ, а по сути это танк. Хотя его иногда называют легким танком, из-за массы около 42 тонн правильнее было бы отнести его к средним танкам.

M10 Booker будет эксплуатироваться в легких пехотных, воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизиях. В каждой такой дивизии будет по батальону М10. Однако существующие бронетанковые, бронекавалерийские и мотострелковые дивизии будут преобразованы в бронетанковые и бронетанковые (усиленные) дивизии, которые уже перевооружаются на основные боевые танки M1A2SEPv3 Abrams. В будущем эти дивизии получат М1А3, то есть «Абрамсы» нового поколения.

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В настоящее время ведется мелкосерийное производство новых M10 Booker. Эта партия будет состоять из 96 машин. Они будут использоваться для проведения эксплуатационных испытаний, тренировок, доработки и внесения дополнительных корректировок в конструкцию машины. Всего США армия планирует закупить около 504 единиц M10 Booker. Производитель – General Dynamics Land Systems.