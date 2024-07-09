Система может с чрезвычайно высокой вероятностью определить, где находится вражеская ракета и с какой скоростью она движется.

Исследователи из Китая совершили прорыв в радиолокационной технологии, сообщает South China Morning Post. Их новый радар теперь сможет точно отслеживать 10 гиперзвуковых ракет, движущихся одновременно со скоростью 20 Маха.

Гиперзвуковое оружие превосходит обычное. Источник изображения: Lockheed Martin/ВВС США

Радиолокационные системы используются для обнаружения и отслеживания самолетов, ракет и других воздушных объектов. Они делают это, посылая электромагнитные волны, которые отражаются от объектов. Эта технология позволяет устройствам сообщать, где находится объект и с какой скоростью он движется.

В ходе проведенных испытаний исследователи из китайского университета Цинхуна смогли показать, что их радар может определить скорость, с которой движется ракета, с вероятностью 99,7%. По словам учёных, ранее такая точность считалась невозможной.

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Новая радиолокационная система также должна быть способна обнаруживать и устранять так называемые «ложные цели». Это фантомные изображения, которые создают на экранах радаров чрезвычайно быстро движущиеся цели.

Радарная система, способная обнаруживать гиперзвуковые ракеты, требует, чтобы электроны двигались с чрезвычайно высокими скоростями. Поэтому даже платы могут сгореть. Исследователи интегрировали в свою систему лазер, который позволяет передавать информацию со скоростью света между центральными узлами.

Это позволяет устройству генерировать более сложные микроволновые сигналы. Они призваны измерять более высокие скорости. Это так называемый микроволновый фотонный радар, который настолько мал, что его можно устанавливать на самолеты и зенитные ракеты.

Лазерная технология призвана одновременно передавать 3 различных микроволновых диапазона, что позволяет более точно обнаруживать цели. Специально разработанный алгоритм также позволяет устранять сигналы помех и ложные цели путем сравнения сигналов разных частот.

Гиперзвуковое оружие представляет собой более серьезную угрозу для систем обороны, чем баллистические ракеты. Они не только быстрее, но и могут выполнять непредсказуемые маневры, способные преодолевать системы ПВО.

Поэтому США также интенсивно работают над технологией гиперзвукового оружия. Лишь в марте США провели испытания новой гиперзвуковой ракеты в западной части Тихого океана. Некоторые военные эксперты восприняли это испытание как демонстрацию силы и военной мощи. Таким образом США показали, что китайские прибрежные города также могут быть атакованы с помощью гиперзвукового оружия.