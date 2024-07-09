Два немецких радиолокационных спутника наблюдения Земли до сих пор не работают, хотя были запущены ещё в конце прошлого года.

Немецкие военные вскоре могут потерять два радиолокационных спутника наблюдения Земли. Аппараты были выведены на орбиту в конце прошлого года, но в последние дни появилась информация, что они до сих пор не работают. Причиной называют отсутствие надлежащего тестирования устройств перед началом миссии.

Изображение: OHB

Немецкие спутники-шпионы были запущены в космос 23 декабря 2023 года на борту ракеты Falcon 9. Аппараты были выведены на низкую околоземную орбиту (НОО) и должны были использоваться вооруженными силами Германии для расширения своих разведывательных возможностей. Через несколько месяцев выясняется, что у Бундесвера большие проблемы с проведением с их помощью наблюдений.

В Ars Technica сообщили, что спутники OHB должны были стать последними единицами группировки спутников нового поколения, построенных Германией, оснащенных радаром с синтезированной апертурой (SAR).

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Первоначально запуск описывался как успешный, но со временем стали возникать проблемы с механизмом развертывания антенн, что помешало вывести их на орбиту. На данный момент агрегаты все еще не работают, несмотря на многочисленные попытки решить проблему.

Источник поясняет, что в сложившейся ситуации военные винят компанию OHB, поскольку она не провела тщательную проверку работоспособности агрегатов перед началом миссии. Трудно поверить, что компания с таким опытом работы на рынке могла допустить столь серьезную ошибку. В компании данную ситуацию не прокомментировали. Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил, что OHB будет отвечать за создание двух спутников на замену.

Напомним, группировка из трех спутников (известная как SARah) была заказана в 2013 году на сумму 800 млн долларов США. Первый аппарат вышел на орбиту в 2022 году, в том числе благодаря ракете SpaceX Falcon 9.

Спутник SARah-1 работает исправно, проблем с механизмом развертывания антенны нет. Стоит отметить, что без дополнения сети еще двумя оперативными блоками возможности SARah-1 ограничены.

Новая группировка была призвана заменить устаревший парк спутников серии SAR-Lupe. В состав этой группировки входят пять радиолокационных блоков, которые были запущены и выведены на орбиту менее двух десятилетий назад. Их ожидаемое время работы на орбите прошло несколько лет назад, поэтому есть большая вероятность, что до завершения развертывания новой группировки некоторые узлы старой сети просто перестанут работать.