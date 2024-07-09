Спустя всего несколько месяцев после презентации бизнес-версии робота Astro Amazon прекращает этот проект.

8 месяцев назад Amazon запустил бизнес-версию своего робота под названием Astro. Он должен был помочь малым и средним компаниям, например, в мониторинге своих офисов и коммерческих помещений. Эта бизнес-версия называлась Astro for Business.

Бизнес-версия робота Amazon оказался неудачным продуктом компании. Фото: Amazon

У робота было много дополнительных функций. Функция Astro Secure позволяла задать маршрут, по которому затем будет следовать робот во время патрулирования здания. Другая функция под названием Ring Protect Pro синхронизирует видеопотоки с системой камер Ring. Роботы могли покрывать площадь около 465 квадратных метров, транспортировать небольшие предметы и управляться виртуальным помощником Amazon Alexa.

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Однако эти роботы от Amazon через короткое время начали выходить из строя и теперь в лучшем случае отправляются на утилизацию. Видимо компания решила, что выводить устройства на рынок было ошибкой.

Компании, использующие бизнес-версию Astro и ее функции, такие как Astro Secure, на прошлой неделе получили электронное письмо от службы поддержки клиентов Amazon, в котором сообщалось, что их устройства будут отключены 25 сентября. Все персональные данные на нем будут удалены. Владельцам Astro также предлагается бесплатно отправить робота в программу утилизации Amazon. Напомним, американская компания запустила программу утилизации старых устройств два года назад.

В конце концов, клиентам Amazon будет возвращена покупная цена в размере $2350, а также предоплаченная стоимость подписки на программное обеспечение. Они получат ваучер Amazon на сумму $300. Об этом пишет портал The Verge.

«Мы гордимся тем, что создали, но решили прекратить поддержку бизнес-версии Astro, чтобы сделать Astro лучшим роботом для дома», — говорится в электронном письме клиентам.

Astro изначально был анонсирован в 2021 году как робот для помощи по дому. Однако эта домашняя версия до сих пор не доставлена клиентам. Устройство пока доступно только в виде прототипа. Робот появится на рынке по цене $1600.