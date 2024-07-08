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kosmos_news
НАСА проводит испытания безопасности на Земле, чтобы вернуть капсулу Starliner
Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, доставленные на МКС в капсуле Boeing Starliner, фактически застряли на космической станции.

Месяц назад Барри Уилмор и Суни Уильямс отправились в космос на Boeing Starliner в сторону МКС — и должны были пробыть на станции всего неделю. Но астронавты НАСА застряли на космической станции. Капсула до сих пор не отстыкована от МКС.
Капсула Boeing Starliner не вернется на Землю до поверки безопасности всех систем. Изображение: НАСА
После того, как во время полета стали очевидны утечки гелия, НАСА на Земле в настоящее время проводит испытания для обеспечения безопасности. Используя идентичные модули, специалисты космического агентства воссоздают процесс возвращения капсулы, чтобы выявить возможные проблемы.

Отстыковка от МКС считается одним из самых сложных и рискованных маневров миссии. Первоначально она была запланирована на 22 июня, но затем операцию пришлось перенести на неопределенный срок. Новой даты миссии на сегодняшний день еще нет.

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Неудачи сопровождали первый пилотируемый полет Starliner задолго до его запуска 5 июня 2024 года. Десятью годами ранее Boeing подписала контракт с НАСА, чтобы стать второй компанией наряду с SpaceX Илона Маска, которая будет доставлять астронавтов на МКС.

Семь лет назад люди должны были впервые полететь на капсуле. Во время испытательных беспилотных полетов были проблемы с программным обеспечением. SpaceX, напротив, успешно доставляет астронавтов на международную космическую станцию с 2019 года.

Тестовый полет с экипажем, запланированный на июль 2023 года, пришлось отменить еще до взлета. Парашюты, которые должны были замедлить капсулу при приземлении, оказались недостаточно прочными. А скотч, которым защищали кабели внутри, оказался легковоспламеняющимся.

Еще до взлета Starliner ученые заметили утечку гелия. Но это не поставило миссию под угрозу, поэтому капсулу все равно запустили в космос. Еще несколько утечек произошли во время полета к МКС. Кроме того, в пути отказали четыре из 28 двигателей. Очередная неприятность произошла во время стыковки. Сближение с МКС удалось только со второй попытки.

Барри Уилмор и Суни Уильямс не «застряли в космосе», подчеркнуло НАСА на недавней пресс-конференции. «Мы не застряли на МКС. Экипажу ничего не угрожает. И нет никакого повышенного риска, если мы решим их вернуть на Землю», — заявили в Boeing.

#космос #наса #мкс #starliner
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