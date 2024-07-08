В этом году условия могут быть особенно трудными из-за исключительно высоких температур океана и быстро приближающегося Ла-Нинья.

Ураган "Берилл" был отнесен к четвертой категории по пятибалльной шкале ураганов. Это самый сильный ураган, наблюдавшийся в это время года как минимум за 100 лет. Скорость ветра нарастала чрезвычайно быстро и в максимуме превышала 250 км/ч.

Наводнение на улице после урагана "Берилл"

Обычно такие сильные ураганы развиваются лишь в конце сезона, после прогрева моря летом – температура воды должна быть не ниже 26°С. Однако по прогнозам американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) – риск появления таких ураганов еще в летний период составляет 85%. Сезон ураганов окажется исключительно сильным из-за более высоких, чем в среднем, температур океана и приближающегося Ла-Нинья.

Хотя сила урагана периодически уменьшалась, он принёс жертвы — не менее 10 человек погибли на островах в Карибском море, где он ударил сильнее всего. Как пишет Reuters, ожидается, что число жертв увеличится, когда на островах будет восстановлена связь — ограниченная, в частности, из-за отсутствия электроснабжения. "Берилл" также уничтожил практически все постройки на острове Юнион.

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У жителей островов было мало времени на подготовку. "Берилл" — самый быстрый из всех наблюдавшихся на данный момент ураганов в Атлантике, он происходит в июне или начале июля. Европейский Союз пообещал предоставить гуманитарную помощь. ООН выделит на помощь $4 млн.

Ураган также обрушился, в частности, на Ямайке, Барбадосе и Каймановых островах, а недавно добрался и до полуострова Юкатан в Мексике, где расположен популярный туристический центр – Тулум. Вскоре он может усилиться и снова поразить Мексику, а затем достичь Техаса. Его маршрут и силу можно отслеживать на карте в реальном времени, предоставленной CNN.

Пройденный и прогнозируемый путь и сила урагана "Берилл". По состоянию на 16:00 5 июля 2024 г. (пятница). Фото: CNN

С изменением климата, увеличивается не количество ураганов, а их сила. При соблюдении других условий для их образования, более высокие температуры воды означают более сильные ураганы, поскольку они способствуют увеличению скорости ветра. Именно теплые океаны являются основной причиной сильных ураганов.

"Берилл" не является аномалией – он показывает тенденцию штормов по всему миру, связанную с глобальным потеплением.



«Хотя неясно, насколько изменение климата способствовало раннему формированию урагана "Берилл", наши климатические модели предполагают, что средняя интенсивность ураганов увеличится в будущем из-за усиления глобального потепления», — сказал Хироюки Мураками, ученый из Института геофизической гидродинамики.

По данным NOAA, изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к потеплению океанов по всему миру и в Атлантическом бассейне, а также к таянию льдов, что приводит к повышению уровня моря и увеличению риска штормов.

В этом году агентство прогнозирует от четырех до семи ураганов категории 3 и выше. Некоторые исследователи уже призывают к введению шестой категории силы ураганов.