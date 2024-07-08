Россия хочет официально поддержать стейблкоины, чтобы обойти международные санкции. ЦБ РФ готовит соответствующее изменение в закон.

Россия хочет официально поддержать стейблкоины — это следует из сообщения российской газеты «Известия» на этой неделе. Соответственно, российские власти классифицируют стейблкоины как мощное средство обхода международных санкций, которые в первую очередь применяются против России странами ЕС и НАТО.



Идею поддержали ЦБ РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). ЦБ РФ планирует официально разрешить использование стейблкоинов в России.

С 2020 года в России запрещено использовать криптовалюты в качестве платежного средства. Обе организации видят будущее использование цифровых валют со стабильной стоимостью (те самые так называемые стейблкоины), прежде всего, в международных платежных операциях. Это облегчит торговлю со странами БРИКС.

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С марта 2024 года в России официально разрешено использование цифровых валют для международных расчетов. Однако власти еще не развеяли все свои опасения. Есть опасения, что против России будут введены вторичные санкции через криптокомпании.

Собственные цифровые системы, разработанные Россией, имеют недостаточную ликвидность из-за санкций и низкой популярности. Это делает их использование бесполезным.

Некоторые эксперты считают, что стейблкоины вряд ли станут альтернативой традиционным финансовым активам для России в средне- и долгосрочной перспективе. Двумя крупнейшими проектами на рынке являются Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Операторы обоих стейблкоинов были основаны в США и продолжают поддерживать тесные контакты с властями страны, что будет неизбежно и в будущем из-за привязки к доллару США.

Сейчас Tether официально работает с Британских Виргинских островов, но никогда полностью не отделится от США. В недавнем прошлом компания заблокировала адреса пользователей, которые были связаны с конфликтами в Израиле и Украине.

В результате стейблкоины, управляемые по адресам блокчейна, были конфискованы и больше не могут использоваться владельцами. Tether может использовать тот же принцип против российских властей и компаний, если страна попытается таким образом обойти санкции.

Стейблкоины, такие как USDT или USDC, характеризуются резкой централизацией. Эмитент может управлять ими удаленно. В отличие от полноценных криптовалют, таких как биткоин, владелец стабильных монет никогда не контролирует деньги полностью.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что властям США стало известно о растущем использовании Россией USDT. Это повысило значимость стейблкоинов в международной торговле.